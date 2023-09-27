На пляже в Бресте установили странный арт-объект
- 27.09.2023, 2:53
Видеофакт.
Профилактическая инсталляция МЧС. Так называется новый арт-объект, который установили сегодня на пляже «Центральный».
Сделан он Брестским городским отделом по чрезвычайным ситуациям в рамках конкурса «Лучший арт-объект в стиле МЧС».
На пяти кубах содержится профилактическая информация о безопасности поведения на воде, имеется QR-код на мобильное приложение «МЧС Беларуси. Помощь рядом».
В перспективе подобные конструкции могут появиться и на других городских пляжах.