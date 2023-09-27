Мать белорусского студента: У тех, кто еще не попал галеры, есть очень простой способ их избежать 27.09.2023, 8:57

1,920

Белорусы готовятся к бойкоту обязательного распределения для всех.

На недавнем совещании по вопросам образования Александр Лукашенко среди прочих тем затронул обязательное распределение студентов. Чиновники обсудили увеличение срока отработки для студентов-бюджетников (мол, вместо двух хорошо бы пять лет), целевиков («где-то до 7 лет»), — а заодно и распределение для платников.

Министр образования Андрей Иванец даже заявил, что в Беларуси образование «полуплатное», поскольку его «субсидирует либо университет, либо государство» (интересно, что имел в виду чиновник, если абсолютное большинство беларусских ВУЗов — государственные).

— По отработке мы определились. Сроки (уже сейчас надо население аккуратно информировать об этом) мы увеличиваем, — заявил Лукашенко. — Мы готовим для себя специалистов. Мы подготовили, даем тебе первое рабочее место — иди и работай. Вот туда нужно, мы тебя туда направляем.

Удивительно (на самом деле нет), но очередной креатив правителя из серии назад, в прошлое, энтузиазма не вызвал. «Салідарнасць» спросила у родителей и студентов (имена всех собеседников изменены из соображений безопасности — С), что они думают на этот счет?

«Если кто-то взвешивал перспективы, уехать или остаться, это может стать последней каплей»

Обе дочери Юлии из Гомеля уже закончили беларусские ВУЗЫ, младшая выпустилась как раз в текущем году — и женщина признается, что несказанно рада этому обстоятельству:

— Я уже настолько взрослая тетечка, что детей из институтов выпустила и голова не болит по этому поводу, — смеется Юлия. — А вот родителям школьников, особенно 10-11 классов, честно, очень сочувствую.

У них и так за последние несколько лет прибавилось седых волос: то постоянный пересмотр программы и учебников, то неучебная, но «обязательная» школьная суббота, то уничтожение гимназий, а потом частных школ, идеология эта на всех классных часах, обязательное среднее образование, а в этом году еще скандал с подсчетом баллов на тестировании.

Разве в таких условиях можно планировать на несколько лет вперед, когда постоянно меняются правила игры?

Сейчас обещание увеличить обязательные отработки всем, независимо от того, учился человек на бюджете или платно — это такой жирный крест на статусе белорусского образования. Можно еще, возвращаясь к советским практикам, диплом выдавать только на месте распределения, да в обмен на паспорт, для подстраховки.

А говоря серьезно — мне кажется, если кто-то взвешивал перспективы, уезжать или оставаться в стране, такие решения могут стать последней каплей.

Что получим в итоге? Вместо «закрепления» будущего специалиста государство его потеряет. А возможно, не только его одного, но и еще нескольких, — если речь, например, о вчерашнем школьнике и решит уехать вся семья.

Хотя, конечно, останутся те, кому некуда деваться и кто не видит в закручивании гаек ничего особенного — «а можа, так і трэба».

«В договоре, подписанном с универом, ни слова об отработке для платников нет»

Кирилл учится на последнем курсе БГУ — как раз на платном отделении. Но оптимистично полагает, что его и выпускников ближайшего года озвученные изменения не коснутся: либо чиновники не успеют все проработать и внести изменения в Кодекс об образовании, либо спустя некоторое время от озвученных мер откажутся:

— Мне почему-то кажется, что обязательное распределение для платников — это было сказано для красного словца, чтобы прощупать степень возмущения людей, — говорит молодой человек. — И если действительно сильно возмутятся, начнут пороги Минобра обивать, звонить -писать с жалобами — тогда сыграть в доброго царя и «откатить назад», сказать, что это было всего только предложение, оно не нашло поддержки среди широких народных масс. Значит, в министерстве чиновники не дорабатывают, а вот один самый главный педагог все понял и пошел людям навстречу.

Тем более, что эти люди, то есть мы, как бы там ни извращался министр про «полуплатное» образование, приносят ВУЗам немаленькие деньги. И каждый год обучение только дорожает. Ну и в договоре, подписанном с универом, ни слова об отработке для платников нет.

Ну а если все эти разговоры окажутся не плохой шуткой, а плохой действительностью, большинство платников, считает Кирилл, просто потратят свои (вернее, родительские) деньги на образование в другой стране:

— Думаю, в России на следующий год будет бум поступающих из Беларуси.

«Дать переставлять себя, как пешку, я не хочу»

Люда — студентка-третьекурсница одного из учебных заведений столицы — наоборот, склонна ожидать худшего:

— Я учусь на бюджете, и в принципе, была готова к тому, что после университета несколько лет буду работать по распределению, так сказать, набираться опыта занедорого. Но одно дело — когда ты учишься хорошо и знаешь, что можешь остаться в Минске и что отработка всего два года, и совсем другое — когда декларируется подход «пойдете, куда скажут, и работать будете столько, сколько скажут, а сроки мы еще и сами не знаем». С чего бы студенты должны этому радоваться?

Мне кажется, меньше всех нововведения затронут целевиков — они и так шли по отдельному конкурсу, без ЦТ, и знали, что после окончания учебы будут отрабатывать 5 лет. Но теперь посмотрите, что выходит: такие люди не мотивированы учиться, им достаточно просто не вылететь из ВУЗа, чтобы не компенсировать вложенные государством деньги, они обеспечены общагой, а потом работой минимум на 5, в перспективе на 7 лет.

И здесь второй подвох: если на такой срок взять человека на работу с не самой хорошей зарплатой и условиями — то он не мотивирован и хорошо работать, а уволить его не могут. По бумажкам будет, что государство научило и подготовило специалиста, он на рабочем месте выполняет какие-то свои обязанности. А по факту — много ли от этого пользы?

Лично я бы не хотела, например, покупать товары, выпущенные с участием такого специалиста, или пользоваться его услугами.

А что касается меня — если через год решение об увеличении отработки будет принято, наверное, придется забирать документы накануне диплома и что-то думать дальше. Просто так дать переставлять себя, как пешку, я не хочу.

«С полученной специальностью и руками из нужного места сын точно не пропадет»

Минчанка Оксана говорит, что, глядя на «разброд и шатание» в системе образования, подспудно ожидала каких-то неприятных изменений в этой сфере:

— В целом было понятно, что, раз отток специалистов продолжается, и даже рост зарплат не удерживает людей, будут искать способы, как повлиять на ситуацию. А что наши власти хорошо умеют делать — так это обязывать и заставлять. Не зарплаты же поднимать и не условия жизни улучшать, в самом деле.

У тех, кто еще не ввязался в эти галеры, есть очень простой способ избежать «крепостного права» — не поступать в университет, во всяком случае, белорусский. А дальше уже каждый решает для себя, готов ли заплатить и вырваться, или рисковать штрафами, не знаю, «уголовками», риском стать невыездным…

Мой сын в этом году поступил в кулинарный колледж, будет поваром. Насколько я поняла, обещания увеличить отработку затронут и среднеспециальные учебные заведения — но он этого не боится: говорит, что любой опыт полезен. И он сам, и мы с мужем уверены, что сын с полученной специальностью и руками, растущими из нужного места, не пропадет.

Я посмотрела ради интереса в республиканском банке вакансий, сколько сейчас нужно поваров только в Минске — больше тысячи. Так что с дипломом и с опытом, думаю, уже сын будет выбирать из работодателей, а не идти, куда позовут за копейки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».