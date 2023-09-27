В России вспыхнул мощный пожар на крупнейшем химическом заводе
- 27.09.2023, 11:04
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Огонь охватил предприятие в Ишимбае.
В России 27 сентября вспыхнул очередной мощный пожар. Огонь охватил химический завод в Башкирии, загорелся склад с химикатами.
Предприятие является крупнейшим в России производителем синтетических цеолитов и адсорбентов. О пожаре сообщают российские СМИ.
«Склад с химикатами горит на территории завода в башкирском Ишимбае. Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов» (ИСХЗК) — крупнейшее в России предприятие по производству синтетических цеолитов и адсорбентов. Выпускает «широкий спектр катализаторов для гидрогенизационных процессов получения высокоэкологичных топлив», – пишет российское издание ASTRA.
Местные СМИ заявляют, что данных о погибших и пострадавших нет.
«В 9:45 поступило сообщение о пожаре в Ишимбае, Левый берег, 6 в отдельностоящем складском здании, размерами 20х60 м. Внутри предположительно химвещества. Силы и средства привлечены по повышенному рангу пожара», – пишут башкирские издания.
Согласно сообщениям в СМИ, по состоянию на 10 часов утра к тушению привлечено 11 единиц техники и более 35 пожарных.