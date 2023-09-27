В России вспыхнул мощный пожар на крупнейшем химическом заводе 27.09.2023, 11:04

2,954

Огонь охватил предприятие в Ишимбае.

В России 27 сентября вспыхнул очередной мощный пожар. Огонь охватил химический завод в Башкирии, загорелся склад с химикатами.

Предприятие является крупнейшим в России производителем синтетических цеолитов и адсорбентов. О пожаре сообщают российские СМИ.

«Склад с химикатами горит на территории завода в башкирском Ишимбае. Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов» (ИСХЗК) — крупнейшее в России предприятие по производству синтетических цеолитов и адсорбентов. Выпускает «широкий спектр катализаторов для гидрогенизационных процессов получения высокоэкологичных топлив», – пишет российское издание ASTRA.

Местные СМИ заявляют, что данных о погибших и пострадавших нет.

«В 9:45 поступило сообщение о пожаре в Ишимбае, Левый берег, 6 в отдельностоящем складском здании, размерами 20х60 м. Внутри предположительно химвещества. Силы и средства привлечены по повышенному рангу пожара», – пишут башкирские издания.

Согласно сообщениям в СМИ, по состоянию на 10 часов утра к тушению привлечено 11 единиц техники и более 35 пожарных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».