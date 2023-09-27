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Глава лукашенковской администрации: Cрок отработки для бюджетников увеличат

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  • 27.09.2023, 16:26
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Глава лукашенковской администрации: Cрок отработки для бюджетников увеличат

А распределение введут и для платников.

Глава лукашенковской администрации Игорь Сергеенко подтвердил, что для студентов-платников введут обязательное распределение, срок отработки для бюджетников увеличат.

Сергеенко объяснил, что платники якобы возмещают всего 40% от реальной стоимости обучения. Это значит, что государство имеет право требовать от них отработки.

«В интернете поднялся шум о возможной отработке для платников. А платники у нас возмещают примерно 40% средств, которые затрачены на их подготовку. Если бы они оплачивали полную стоимость, это было бы неподъемно. Высшее образование у нас становится чуть ли не всеобщим. И государство вправе требовать соответствующей отработки. Особенно у тех, кто учился за счет бюджетных средств», – заявил чиновник.

По словам Сергеенко, также планируется увеличить срок отработки по распределению для бюджетников.

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