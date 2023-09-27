ГУР МО Украины: Мы доведем дело с Керченским мостом до конца 1 27.09.2023, 21:25

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Это ненужное и временное сооружение.

Силы обороны Украины намерены разрушить Крымский мост. Об этом в опубликованном 26 сентября комментарии изданию «Захисник» заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

«Так называемый Керченский мост – ненужное и временное сооружение. Движение по этому мосту затруднено, его до сих пор ремонтируют после ударов и постоянно перекрывают, в том числе во время угроз с воздуха, а воздушные тревоги в оккупированном Крыму в последнее время очень распространенное явление», - сказал Черняк.

Он отметил, что атаки по мосту российских оккупантов продолжатся.

«Говорить о полном выведении из строя можно будет тогда, когда этот мост будет разрушен или в результате плохой геологии дна или по каким-то другим причинам, но это произойдет. В этом смысле довольно исчерпывающе высказался начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов – мы доведем дело с Керченским мостом до конца», - подчеркнул Черняк.

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