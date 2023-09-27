закрыть
27 сентября 2023, среда, 22:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ГУР МО Украины: Мы доведем дело с Керченским мостом до конца

1
  • 27.09.2023, 21:25
  • 3,762
ГУР МО Украины: Мы доведем дело с Керченским мостом до конца

Это ненужное и временное сооружение.

Силы обороны Украины намерены разрушить Крымский мост. Об этом в опубликованном 26 сентября комментарии изданию «Захисник» заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

«Так называемый Керченский мост – ненужное и временное сооружение. Движение по этому мосту затруднено, его до сих пор ремонтируют после ударов и постоянно перекрывают, в том числе во время угроз с воздуха, а воздушные тревоги в оккупированном Крыму в последнее время очень распространенное явление», - сказал Черняк.

Он отметил, что атаки по мосту российских оккупантов продолжатся.

«Говорить о полном выведении из строя можно будет тогда, когда этот мост будет разрушен или в результате плохой геологии дна или по каким-то другим причинам, но это произойдет. В этом смысле довольно исчерпывающе высказался начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов – мы доведем дело с Керченским мостом до конца», - подчеркнул Черняк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип
Уроки Гаравского
Уроки Гаравского Ирина Халип
Цикл замкнулся
Цикл замкнулся Владимир Пастухов
Герасимов в отчаянии
Герасимов в отчаянии Том Купер