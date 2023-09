Пионтковский: Верхушка Кремля начала действовать на опережение Путина 2 28.09.2023, 7:49

6,812

Андрей Пионтковский

Тезисы «фултонской речи» Блинкена услышаны.

Прав был гениальный Андрей Амальрик, еще в конце 60-х годов предсказавший распад Советского Союза: «Как принятие христианства продлило на 300 лет существование Римской империи, так и принятие коммунизма продлило на несколько десятилетий существование Российской империи», пишет известный публицист Андрей Пионтковский:

— СССР мог распасться немного раньше, немного позже, по тому или по другому сценарию, но когда коммунистическая религия умерла в душах сначала своих жрецов, а потом и паствы, советская теократическая империя была обречена.

РФ – самый крупный обрубок этого распада, решила повторить и еще лет тридцать промучилась в фантомных болях, затевая и провоцируя одну за другой войны на вожделенном для нее постсоветском пространстве. Украинская война стала для нее последней.

Предстоит масштабное переформатирование евразийского пространства, предсказать детали которого сейчас крайне затруднительно.

Но ближайшие события, формализующие поражение России в ее преступной войне против Украины, лежат, на мой взгляд, в довольно узком коридоре возможного.

«Фултонская речь» Блинкена 13 сентября и продолжившее ее выступление Байдена на ГА ООН не оставляют сомнения, что американскому глубинному государству удалось, наконец, одержать верх внутри администрации над сторонниками «НЕПОРАЖЕНИЯ РОССИИ» (группа Бернса-Салливана).

Сняты последние наложенные США на самих себя табу в поставках Украине оружия, обеспечивающего ей ПОБЕДУ на поле боя.

Неотвратимость военного поражения становится очевидной для всех ключевых игроков в созданной Путиным мафиозной структуры власти. Cразу же после провала блицкрига эти люди уже вынуждены были задуматься над подобной перспективой и в ходе этих раздумий спектр их личных жизненных установок стремительно смещался от безумных геополитических амбиций, которые все они дружно разделяли 24.02.2022, к важнейшей прагматической задаче сегодняшнего дня – КАК СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ, ВЛАСТЬ и ОГРОМНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ в ПРОИГРАВШЕЙ ВОЙНУ СТРАНЕ.

По моему убеждению коллектив единомышленников, работающих над решением этой судьбоносной задачи, уже сформировался на вершине российской власти. Так вся яркая публицистика и действовавшего в координации с ними Пригожина были очевидно направлены на подготовку населения и прежде всего его «патриотического» Z-сегмента к идее неизбежного поражения РФ и возвращения к границам 1991 года. Виновными назначались Шойгу и Герасимов, ну а в перспективе, конечно, просматривался и товарищ Путин, допустивший ряд серьезных ошибок в украинском вопросе: «Не мы выдумали эту безмозглую педерастическую войну! Не было 24.02.2022. никакой угрозы Донбассу ни от НАТО, ни от Украины!»

Как же поведут себя эти люди в складывающейся сегодня военно-политической ситуации? Конечно, они не могут позволить себе пассивно дожидаться уничтожения Керченского моста, ликвидации российских флота, обвала фронта. Тогда они никому уже ни будут интересны как собеседники за рубежом. А внутри страны десятки тысяч статистически выживших, озлобленных, вооруженных мобиков устремятся как их крестьянские прадеды 106 лет назад в столицы, будут жечь помещичьи усадьбы на Рублевке и по заветам убиенного Пригожина «рвать ж…ы» тамошним обитателям.

Верхушка режима обязана будет действовать на опережение. Первым постпутинским правительством в России станет правительство откровенных негодяев, безусловных военных преступников. Триггером к его формированию может стать первый психологически значимый крупный успех ВСУ (освобождение Токмака, Бахмута...) Русские гиммлеры предложат Украине немедленное прекращение огня и переговоры об организованном выводе российских войск на границы 1991 года. Такой сценарий сохранит жизни десятков тысяч украинских солдат на заключительном этапе войны. Что запросят новые вожди России в ответ? В первую очередь, конечно, иммунитет от преследования их лично как военных преступников.

Кстати, а недавнее бессвязное бормотание Риббентропа в OOH о признании территориальной целостности Украины в границах 1991 года – не первый ли это неуклюжий проброс в желанном для них направлении. Не хочется риббентропу на виселицу. И гиммлерам не хочется

И они могут ее избежать, во всяком случае, от рук держав-победительниц, если конструктивно поведут себя на заключительной стадии войны.

Никто не собирается идти маршем на Москву. Разве, что некоторые на Хайшэньвэй. Наши гиммлеры останутся во главе огромной территории РФ в границах 1991 года наедине со своим возлюбленном многонациональным народом и в окружении своих замечательных партнеров по Глобальному Югу. Надолго ли?

P.S. США обладают ценнейшим двойным агентом (Tom Graham), который еще вчера сидел за одним столом с этими мерзавцами и уверял их, что the U.S. needs, and will continue to need, a strong enough Russia to create stability along its periphery.

Сегодня же его срочно надо послать в Москву прозондировать намерения своих собеседников и поддержать их непростое решение, их заключительный акт доброй воли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».