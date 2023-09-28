Куда и как в туристическом сезоне — 2023/2024 будут летать белорусы? 5 28.09.2023, 8:38

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Можно отправиться в Иран или Уганду.

Активный летний сезон закончился. Моря в Европе остывают, и туристы могут выбрать экзотические страны. О необычных программах Республиканскому союзу туристических организаций рассказала директор туроператора «Вояжтур» Анна Нечай.

Из новинок сезона — сейчас белорусские туристы могут напрямую вылететь из Минска в индийский Дели. А из Москвы добавилось большое количество прямых рейсов в Таиланд, Гоа (Индия), на Кубу, Маврикий, Китай, Шри-Ланку, Мальдивы.

«Цены на направлениях, бесспорно, выше, чем были до начала пандемии, но при этом выглядят достаточно адекватно относительно других направлений», — считает Анна Нечай.

Снова появились комбинированные туры Бангкок/Паттайя — остров Ко Чанг или остров Самуи, отдых на пляжных курортах Бали + Убуд или Сингапур, экскурсионные туры по Китаю + отдых на острове Хайнань, экскурсионный тур по Ирану + отдых в Эмиратах и другие.

Уже этой осенью состоятся туры белорусов в Китай с посещением Тибета. А также в африканскую Уганду с посещением национального парка с горными гориллами, экскурсионный тур по Саудовской Аравии. Зимой туристы отправятся в поездки по Вьетнаму и Камбодже, Индии, Аргентине, весной — в Южную Корею.

«Новогодние праздники мы предлагаем провести в Сингапуре и на Бали, в Индии, Иране и других странах. Поэтому можно сказать, что, несмотря на сложности в логистике и достаточно высокие цены, мечтатели тем не менее могут выбрать себе путешествие по душе. А последние годы научили нас не откладывать осуществление своих мечтаний на потом», — отметила Нечай.

Она прокомментировала и новости про планы Беларуси отменить визы с Доминиканой. По словам эксперта, пока белорусам попасть в Доминиканскую Республику достаточно сложно. «Лучшие предложения по цене здесь могут быть с вылетом из Варшавы при условии наличия у туристов многократной шенгенской визы», — сказала Нечай.

Она подтвердила, что экзотические туры по низкой цене — это миф. «Причин этому несколько. Во-первых, отложенный спрос за время пандемии на многих направлениях. Начали путешествовать туристы из Китая, которые активно загружают отели на многих направлениях», — рассказала эксперт.

«Во-вторых, количество регулярных рейсов явно преобладает над чартерами, а это значит, что горящих туров будет немного и только на нескольких направлениях, а цены на регулярные рейсы и в отелях растут по мере приближения даты планируемой поездки. Поэтому здесь мы однозначно рекомендуем бронировать отдых заранее. Ну и в-третьих, цены на перелеты и отели существенно подросли за последние годы вместе с общемировой инфляцией и уже вряд ли вернутся на уровень 2019 года», — констатировала Нечай.

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