Видеофакт: Оккупант исчезает после точного удара украинских артиллеристов

Видеофакт: Оккупант исчезает после точного удара украинских артиллеристов4
- 28.09.2023, 10:06
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ВСУ обнаружили замаскированную технику противника и нанесли сокрушительный удар.
Украинские артиллеристы нанесли точный удар по технике оккупантов, которая была замаскирована в перелеске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях видно, что в зону удара попал российский оккупант, который шел по дороге.
«Украинские воины обнаружили замаскированную технику противника в посадке и нанесли сокрушительный удар. К своему несчастью, рядом проходил российский военнослужащий, который буквально через мгновение разложился на молекулы», - говорится в комментарии к видео.