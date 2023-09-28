Видеофакт: Оккупант исчезает после точного удара украинских артиллеристов 4 28.09.2023, 10:06

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ВСУ обнаружили замаскированную технику противника и нанесли сокрушительный удар.

Украинские артиллеристы нанесли точный удар по технике оккупантов, которая была замаскирована в перелеске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях видно, что в зону удара попал российский оккупант, который шел по дороге.

«Украинские воины обнаружили замаскированную технику противника в посадке и нанесли сокрушительный удар. К своему несчастью, рядом проходил российский военнослужащий, который буквально через мгновение разложился на молекулы», - говорится в комментарии к видео.

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