Лавров в бешенстве устроил истерику из-за решения МОК 8 28.09.2023, 10:12

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Сергей Лавров

Глава российского МИД заявил о «политизации спорта».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) и его президента Томаса Баха в политизации спорта. Дипломат при этом обвинили страны НАТО в подготовке к «большой войне», забыв о том, что именно его страна подло напала на Украину, причем сделала это сразу после окончания Игр-2022.

Об этом Лавров заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Глава МИД террористического государства попытался оправдать вторжение в Украине тем, что «Запад творил за десятки тысяч миль от своих границ», потребовав от МОК снять любые ограничения в отношении РФ.

«МОК уже использует ситуацию вокруг Украины для того, чтобы грубо и прямо нарушать Олимпийскую хартию. МОК проходил мимо всего, что творил Запад, причем творил за десятки тысяч миль от своих границ. И все это сходило с рук. А когда Россия после долгих-долгих лет предупреждений мировому сообществу, что НАТО ведет дело к большой войне, причем прямо создавая военную угрозу на границах РФ, то здесь МОК решил проявить свою непонятную принципиальность вопреки его обязанностям в соответствии с Олимпийской хартией», – сказал Лавров.

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