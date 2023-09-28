Белорусы не могут вывести деньги с платежной системы Payoneer 5 28.09.2023, 13:01

3,204

Что произошло?

Белорусские фрилансеры столкнулись с неприятной ситуацией: деньги с платежной системы Payoneer с начала недели не удается вывести на счета в Беларуси. Office Life выяснил, что произошло.

На форумах фрилансеров с понедельника, 25 сентября, стали появляться сообщения, что деньги с Payoneer не проходят на счета в Беларусь. Жаловались клиенты Приорбанка. После отправки денег на счет они через день снова возвращались на Payoneer. При этом в техподдержке Приорбанка клиентам сообщали, что средства в белорусский банк не поступали.

В техподдержке Payoneer подтвердили, что проблема действительно есть:

«С нашей стороны есть технические неполадки с выводом средств в Приорбанк. Наш техотдел работает над данным вопросом. Рекомендуем ожидать до следующей недели.

Представители Payoneer также уточнили, что советуют повременить с выводом средств как минимум до 4 октября».

Office Life также обратился за комментарием в Приорбанк.

С февраля прошлого года клиенты попавших под западные санкции белорусских банков не могут выводить деньги с платежной системы Payoneer. Кроме того, у белорусов возникают сложности с созданием новых аккаунтов. При этом ряд банков работает с платежной системой без проблем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».