Белорусы не могут вывести деньги с платежной системы Payoneer

Белорусы не могут вывести деньги с платежной системы Payoneer5
- 28.09.2023, 13:01
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Что произошло?
Белорусские фрилансеры столкнулись с неприятной ситуацией: деньги с платежной системы Payoneer с начала недели не удается вывести на счета в Беларуси. Office Life выяснил, что произошло.
На форумах фрилансеров с понедельника, 25 сентября, стали появляться сообщения, что деньги с Payoneer не проходят на счета в Беларусь. Жаловались клиенты Приорбанка. После отправки денег на счет они через день снова возвращались на Payoneer. При этом в техподдержке Приорбанка клиентам сообщали, что средства в белорусский банк не поступали.
В техподдержке Payoneer подтвердили, что проблема действительно есть:
«С нашей стороны есть технические неполадки с выводом средств в Приорбанк. Наш техотдел работает над данным вопросом. Рекомендуем ожидать до следующей недели.
Представители Payoneer также уточнили, что советуют повременить с выводом средств как минимум до 4 октября».
Office Life также обратился за комментарием в Приорбанк.
С февраля прошлого года клиенты попавших под западные санкции белорусских банков не могут выводить деньги с платежной системы Payoneer. Кроме того, у белорусов возникают сложности с созданием новых аккаунтов. При этом ряд банков работает с платежной системой без проблем.