Белорус в России сжег частный дом и поджег квартиру 5 28.09.2023, 13:17

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А затем обокрал магазин.

Гражданин Беларуси насыщенно провел несколько дней в апреле 2023 года в Московской области РФ. За два дня он успел сжечь частный дом, попытался сжечь свою квартиру, а затем пошел в местный магазин и украл две банки алкогольного напитка. О приключениях белоруса местному изданию «Ленинская Шатура» рассказал помощник Шатурского городского прокурора.

Дело рассматривал Шатурский городской суд Московской области. Установлено, что гражданин Беларуси 23 апреля был пьян и повздорил со своей сожительницей. Он пришел к ее частному дому в деревне Горяновской и поджог занавеску на окне. Дом сгорел полностью.

Затем он отправился в квартиру, где они жили вместе со спутницей, в поселке центральной усадьбы совхоза «Мир». Там он открыл конфорки газовой плиты на кухне, сложил вещи и поджег их. Пожар успели потушить прибывшие спасатели.

На этом мужчина не остановился. Уже 24 апреля он пришел в магазин «Дикси» в поселке ЦУС «Мир», взял со стеллажа две банки алкогольного напитка и спрятал их под одежду, после чего, не собираясь оплачивать товар, направился к выходу. Это заметила продавщица, но белорус успел сбежать.

Суд назначил подсудимому 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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