«Не помните мне грибы»: в белорусских лесах произошел показательный случай 28.09.2023, 14:12

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82-летний белорус странно отреагировал на нашедших его спасателей.

С начала сентября в лесах потерялись 60 грибников, а за эту еще не завершенную неделю уже 10 человек обратились за помощью, чтобы выйти из чащи. Об этом сообщает МЧС. Ведомство также рассказало о показательном случае с 82-летним мужчиной.

Грибной сезон в самом разгаре и люди частенько теряются в лесах, а потом их ищет там МЧС. Особенно часто теряются пенсионеры. Вот недавний случай:

27 сентября в 21:39 в службу МЧС позвонила взволнованная жительница поселка Тешемье Быховского района и сообщила, что ее 82-летний супруг заблудился в лесу. Пенсионерка пояснила, что муж ушел в лес около 15 часов дня, а потом позвонил ей и сообщил, что заблудился. Они еще некоторое время поддерживали связь, но позже телефон стал недоступен.

К поискам приступили спасатели, милиция и сыновья потерявшегося грибника. Участвовало 2 единицы техники и 6 человек, в том числе от МЧС 1 единица техники и 3 человека.

В 23:25 пенсионера нашли спасатели Александр Архипов, Роман Чернявский и Владимир Есьман.

Рассказывает старший инструктор-спасатель ПАСП-16 Быховского РОЧС Александр Архипов:

— Супруга потерявшегося нам примерно описала квадрат поисков. Ситуация усугублялась плотным туманом. Двигаясь на автомобиле, мы подавали сигнал громкоговорящего устройства. И поиски дали свои положительные результаты: грибник вышел из лесной чащи на звук. Дедушка не пострадал и первым делом попросил: «Не высыпьте и не помните мне грибы». Что мы и выполнили — отвезли пенсионера вместе с грибами домой на радость заждавшейся жене.

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