Белорусов ждут выездные визы? 3 28.09.2023, 14:17

4,040

Политолог считает, что начать могут с молодежи до 30 лет.

Глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко подтвердил, что в Беларуси будут отрабатывать и платники, а для бюджетников срок отработки увеличат до пяти лет.

Почему режим взялся за студентов? С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к политологу Дмитрию Болкунцу:

— Это связано с процессом оттока молодых специалистов из Беларуси, студентов и выпускников школ. Отток имеет объективные причины, связанные с политическими репрессиями, а также тем, что молодежь не связывает будущее с Беларусью в нынешней ситуации, в целом негативно относится к режиму Лукашенко.

Здесь стоит отметить и катастрофическое падение качества подготовки специалистов вузов. Последний авторитетный рейтинг Times показал, что БГУ (единственный белорусский вуз в этом рейтинге) находится на более чем 1200-ом месте в перечне университетов мира. Это говорит о том, что в области образования происходит сильная просадка.

Поэтому власти предпринимают очередную попытку, далеко не первую, для того, чтобы как-то сдержать молодежь драконовскими мерами. Эти методы возвращают Беларусь в период крепостного права, которое было распространено и в советский период. В те годы была система распределения, характерная для плановой экономики: поступал заказ, готовили специалистов, которые знали, что 40-50 лет проведут в таком-то месте. То есть родился, отучился, а дальше контракт и — всё. Даже могли сразу определить, где будут хоронить.

Вот Лукашенко и решил использовать такую же модель, живя в советской парадигме. Это абсолютно утопичная история, которая приведет к тому, что у людей будет отсутствовать стимул, не будут гореть глаза.

Если кто-то хочет, то может работать по такой схеме, но обязывать — это неправильно.

— Как бы не хотелось лукашистам, а молодежь в Беларуси уже не советская. Как будут реагировать студенты на эти нововведения?

— Молодежь, конечно, поменялась, но вот власть в Беларуси не меняется уже 30 лет. Не только Лукашенко, а и находящиеся рядом с ним люди — из глубокого СССР. Понятно, что молодежь воспримет отработку негативно, будет использовать любую попытку для того, чтобы уехать.

Я вообще полагаю, что Лукашенко может пойти еще на более жесткие меры. Он может ввести в Беларуси визы на выезд из страны, в том числе — для молодежи до 30 лет.

Мы видели его последние решения по документам. Они свидетельствуют о том, что у него нет никаких тормозов. Лукашенко принимать любые меры, которые считает необходимым.

Власти будут стараться и дальше предпринимать усилия, направленные на сдерживание оттока особенно редких или очень востребованных специалистов: медиков, педагогов, строителей и так далее.

— Какой совет вы бы дали выпускникам школ и студентам?

— Я бы молодым ребятам, которые решают сейчас, куда поступать после школы, посоветовал бы присмотреться и найти для себя какие-то удобные варианты обучения в университетах за рубежом. Тем более, что во многих странах можно образование получить абсолютно бесплатно, а бытовые затраты будут такими же, как и в Беларуси.

Что касается студентов, то если есть возможность, то прямо сейчас, во время учебы, искать стажировки в университетах по всему миру. Ведь если человек на чем-то специализируется, то было бы неплохо, если бы он получил возможность поучиться в другой стране. Подчеркну, что не знаю, насколько сейчас это реалистично.

Плюс, при первой возможности, постараться каким-то образом избежать принудительного увлечения во всю эту деятельность, которую они там проводят. Но в тоже время, если уж так получилось, то использовать этот опыт для своего профессионального роста.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».