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Поднялся дымовой «гриб»: ВСУ точным ударом уничтожили российский склад БК

  • 28.09.2023, 14:42
Поднялся дымовой «гриб»: ВСУ точным ударом уничтожили российский склад БК

Видео от бойцов бригады «Червона Калина».

Силы обороны Украины показали, как подорвали склад боеприпасов российских захватчиков в Запорожской области. Прицельный удар нанесла артиллерия Гвардии наступления.

Операцию совершили благодаря военнослужащим-нацгвардейцам из бригады «Червона Калина». Об этом в Telegram сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

На своем канале 28 сентября он поделился кадрами выстрела и попадания по цели. Когда именно был снят ролик, не уточняется.

«На Запорожском направлении артиллеристы НГУ обнаружили и нанесли удар по складу с боеприпасами противника. Прямое попадание повлекло за собой детонацию боекомплекта оккупантов», – сказано в сообщении.

На видео зафиксировано, что «бавовна» на складе вызвала сильный взрыв и огромный столб дыма.

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