Поднялся дымовой «гриб»: ВСУ точным ударом уничтожили российский склад БК
- 28.09.2023, 14:42
Видео от бойцов бригады «Червона Калина».
Силы обороны Украины показали, как подорвали склад боеприпасов российских захватчиков в Запорожской области. Прицельный удар нанесла артиллерия Гвардии наступления.
Операцию совершили благодаря военнослужащим-нацгвардейцам из бригады «Червона Калина». Об этом в Telegram сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.
На своем канале 28 сентября он поделился кадрами выстрела и попадания по цели. Когда именно был снят ролик, не уточняется.
«На Запорожском направлении артиллеристы НГУ обнаружили и нанесли удар по складу с боеприпасами противника. Прямое попадание повлекло за собой детонацию боекомплекта оккупантов», – сказано в сообщении.
На видео зафиксировано, что «бавовна» на складе вызвала сильный взрыв и огромный столб дыма.