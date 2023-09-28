Поднялся дымовой «гриб»: ВСУ точным ударом уничтожили российский склад БК 28.09.2023, 14:42

Видео от бойцов бригады «Червона Калина».

Силы обороны Украины показали, как подорвали склад боеприпасов российских захватчиков в Запорожской области. Прицельный удар нанесла артиллерия Гвардии наступления.

Операцию совершили благодаря военнослужащим-нацгвардейцам из бригады «Червона Калина». Об этом в Telegram сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

На своем канале 28 сентября он поделился кадрами выстрела и попадания по цели. Когда именно был снят ролик, не уточняется.

«На Запорожском направлении артиллеристы НГУ обнаружили и нанесли удар по складу с боеприпасами противника. Прямое попадание повлекло за собой детонацию боекомплекта оккупантов», – сказано в сообщении.

На видео зафиксировано, что «бавовна» на складе вызвала сильный взрыв и огромный столб дыма.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».