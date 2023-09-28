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Легион «Свобода России» зашел в Белгородскую область РФ

  • 28.09.2023, 14:46
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Легион «Свобода России» зашел в Белгородскую область РФ

Идет бой.

В легионе «Свобода России» заявили, что на территории Белгородской области РФ идет бой добровольцев с российскими оккупантами.

«Наши группы сейчас работают на территории Белгородской области. Среди «легионеров» раненых и погибших нет, работаем по плану. Сказки про минные поля оставьте Конашенкову. Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны. Идет бой, все детали после», – говорится в сообщении Telegram-канала легиона.

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