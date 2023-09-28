Израиль и Саудовская Аравия готовят сенсацию: Кремль будет недоволен Вячеслав Лихачев, ZN.UA

28.09.2023, 14:57

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Президент США заинтересован в историческом прорыве.

Иногда трибуну Генеральной ассамблеи ООН используют не для нападений и выяснения отношений, а для того, чтобы анонсировать их налаживание. Сенсационное заявление прозвучало 22 сентября из уст израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху: «Мы находимся на пороге разительного прорыва — исторического мира между Израилем и Саудовской Аравией». Он выразил уверенность в том, что будущий договор вообще положит конец арабо-израильскому конфликту.

Двумя днями ранее саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман в интервью телеканалу Fox сообщил, что договоренности «становятся ближе каждый день», и добавил: «Кажется, это впервые действительно серьезно». Если это так, то, безусловно, в регионе на наших глазах происходит тектонический геополитический сдвиг.

Правда, хотя Израиль и Саудовская Аравия и не имеют дипломатических отношений, сотрудничество в ряде сфер, от бизнеса до безопасности, давно не секрет ни для кого. Рациональные факторы, как экономические, так и геополитические, объективно способствуют сближению двух тяжеловесов регионального масштаба. Одним из самых действенных факторов, объективно содействующих кооперации, несомненно, является угроза со стороны Ирана. Но наличием общего противника совпадение интересов двух стран не ограничивается.

Три года назад Саудовская Аравия осталась в стороне от «соглашений Авраама», в рамках которых при активном американском посредничестве были нормализованы отношения Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Марокко и в определенной степени — с Суданом. Дело в том, что несмотря на объективные факторы, правители Эр-Рияда вынуждены учитывать свою символическую роль хранителей святынь ислама и вместе с тем — защитников и покровителей всех мусульман и арабов. Это заставляет Саудовскую Аравию согласовывать любой договор с Израилем со «справедливым решением» палестинского вопроса.

А палестино-израильские отношения в последние годы демонстрируют только негативную динамику, что не может не вызывать пессимизм в отношении перспектив судьбоносных решений в регионе в целом. Под давлением радикальных группировок формальное руководство Палестинской национальной администрации рискует вообще потерять власть после любого шага, который «улица» воспримет как уступку Израилю.

А впрочем, за исключением палестинских экстремистов и их покровителей в Москве и Тегеране, именно сейчас основные региональные и глобальные игроки заинтересованы в достижении саудовско-израильского соглашения.

Беньямин Нетаньяху переживает очень тяжелый политический кризис в израильской истории последних десятилетий. Выступая с международной прорывной инициативой, он явно пытается усилить свои позиции и на внутриполитической арене. Когда-то в предвыборной агитации руководящей партии «Ликуд» эксплуатировали идею принадлежности Беньямина Нетаньяху к «иной лиге» политики, чем все его оппоненты. На огромных плакатах он жал руки ведущим мировым лидерам. Сейчас израильский премьер явно пытается вернуться к этому комфортному для него образу.

Пока ему удается ломать сопротивление оппозиции внутри страны и продавливать политическую реформу. Но вряд ли его порадует перспектива запомниться в истории Государства Израиль в качестве лидера, расколовшего нацию. После триумфального достижения мира с арабским миром можно будет уже подумать и о завершении политической карьеры, конечно, при условии заключения какой-нибудь приемлемой сделки со следствием в уголовных делах о злоупотреблении властью.

Очевидно, что еще больше в таком значительном достижении заинтересован президент Соединенных Штатов Джо Байден, который явно играет активную посредническую роль в переговорах. Безусловный внешнеполитический успех был бы ему очень кстати. Вклад в глобальную безопасность и стабильность, который перевесит даже «соглашения Авраама», достигнутые при значительном участии Дональда Трампа, может стать существенным личным достижением Джо Байдена. Конечно, для него лучшим вариантом было бы добиться ощутимого результата в ближайшем будущем, буквально в ближайшие полгода.

Наследному принцу Мухаммеду бин Салману спешить некуда. Нет у него и особых причин оказывать персональную услугу действующему американскому президенту, который, в отличие от своего предшественника, отказался закрывать глаза на убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогджи. Но нормализация отношений с Израилем не только давно назрела, но и логически укладывается в контекст всей внешней политики Саудовской Аравии. В последнее время королевство небезуспешно работает над смягчением региональных разногласий, в которые оно так или иначе вовлечено. В этом контексте можно вспомнить восстановление отношений с Ираном и Сирией, деэскалацию конфликта в Йемене, а немного раньше — примирение с Катаром.

Сотрудничество Саудовской Аравии с Израилем в разных сферах, от обмена разведданными до энергетики, будет усиливаться даже без формального договора. Но его достижение крайне важно для дальнейшего развития региона. Ведь недавно была артикулирована чрезвычайная заинтересованность крупных внешних игроков в стратегической стабильности на просторе от Персидского залива до Средиземного моря.

Речь идет об объявленной на недавнем саммите G20 в Нью-Дели инициативе создания нового транспортного коридора Индия—Ближний Восток—Европа, которую просто невозможно реализовать без активного участия Израиля. Хотя сейчас этот проект еще далек от реального воплощения, очевидно, что не только Саудовская Аравия, но и Европейский Союз в высшей степени заинтересованы в его реализации. Этот фактор дает надежду, что не только аравийские, но и европейские дипломатические усилия и финансовые ресурсы могут быть привлечены к попыткам «подсластить пилюлю» Рамалли.

Сейчас именно палестинский фактор заставляет комментаторов скептически оценивать шансы достичь договоренности, несмотря на очевидные выгоды для всех вовлеченных акторов.

В своем выступлении Беньямин Нетаньяху утверждал, что «мир между Израилем и Саудовской Аравией создаст действительно новый Ближний Восток». Бросается в глаза, что он употребил словосочетание из словаря своих нынешних политических оппонентов. Автором концепта «Нового Ближнего Востока», «где не будет вражды между евреями и арабами», считается бывший глава Государства Израиль Шимон Перес, один из архитекторов «соглашений Осло», которым в этом сентябре исполнилось 30 лет. Сначала процесс палестино-израильского урегулирования окрылял надеждой. Но отложенные на потом запутанные вопросы вроде статуса Иерусалима и сопротивление противников каких-либо компромиссов в обоих лагерях быстро заблокировали переговоры. Окончательно мечты о дружбе и совместном процветании палестинцев и израильтян разбились о Вторую интифаду, начавшуюся в 2000 году.

Саудовская Аравия, со своей стороны, еще в 2002 году сформулировала Арабскую мирную инициативу, предусматривающую нормализацию отношений государств региона с Израилем при условии урегулирования конфликта с палестинцами. Предложение так и осталось на бумаге, а до урегулирования палестинского конфликта Израиль сейчас не ближе, чем двадцать лет назад, и явным образом дальше, чем тридцать.

Все это наводит на мысль, что нормализация отношений Израиля и Саудовской Аравии возможна только в случае, если Эр-Рияд действительно не будет принимать очень близко к сердцу судьбы палестинских единоверцев. Вряд ли есть такие аргументы, которые убедят нынешнее политическое руководство Палестинской национальной администрации дать благословение на такое соглашение. Но недоговороспособность Рамалли давно уже утомила всех, кто сколь-нибудь долго был вовлечен в попытки ближневосточного урегулирования.

Возможно, Эр-Рияду будет достаточно какого-либо символического шага Израиля, который можно будет назвать направленным на удовлетворение палестинских требований. Правда, сейчас сложно представить, каким может быть этот шаг. С одной стороны, сама идея урегулирования конфликта на основе концепции создания двух государств для двух народов неприемлема для религиозно-поселенческих партнеров «Ликуда» из руководящей коалиции, и, похоже, и для Беньямина Нетаньяху лично. С другой, как подчеркнул недавно госсекретарь США Энтони Блинкен, для Саудовской Аравии именно такой вариант решения палестинского вопроса единственно возможный.

Нельзя исключать, что палестинский вопрос снова поставит крест на перспективных планах стратегического развития в регионе. Но при наличии достаточной политической воли возможен также вариант развития событий, вследствие которого этот вопрос окончательно перестанет влиять на большую международную политику. На пространстве от Эр-Рияда до Вашингтона в этом заинтересованы сегодня практически все.

Вячеслав Лихачев, ZN.UA

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