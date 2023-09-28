Германия разрешила Rheinmetall создать совместное с Украиной оборонное предприятие 2 28.09.2023, 18:57

Новая компания будет производить и обслуживать военную технику в Украине.

В правительстве Германии одобрили создание немецко-украинского предприятия, которое будет заниматься производством военной техники.

Об этом заявил глава Федерального управления по картелям Германии Андреас Мундт, сообщает Tagesschau.

Отмечается, что Федеральное управление по картелям не возражает против создания совместного предприятия немецкой оборонной компании Rheinmetall и украинской государственной компании «Украинская оборонная промышленность».

Отмечается, что новая компания будет производить и обслуживать военную технику в Украине.

Мундт добавил, что в Германии этот проект не приводит к какому-либо конкурентному дублированию или любым признакам беспокойства по поводу конкуренции.

«Мы быстро дали свое одобрение», - сказал глава Федерального управления по картелям.

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