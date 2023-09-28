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Варшава опровергла утверждения Минска о нарушении польским вертолетом границы Беларуси

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  • 28.09.2023, 20:23
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Варшава опровергла утверждения Минска о нарушении польским вертолетом границы Беларуси

Это подтверждают записи управления полетом и радиолокационной станции.

В Варшаве назвали ложью заявления Минска о том, что польский вертолет нарушил воздушную границу с Беларусью. Об этом заявили в Оперативном командовании вооруженных сил Польши.

В сообщении указано, что заявление белорусской стороны о якобы пересечении границы польским вертолетом «является ложью».

«Это подтверждают записи управления полетом и радиолокационной станции — этого не было», — заявили в Варшаве.

Там также отметили, что к информации, предоставляемой белорусским режимом, всегда следует относиться с осторожностью и осмотрительностью, «поскольку она часто является элементом провокации и дезинформирует общественность».

«Войско Польское, вопреки постоянным провокационным действиям Республики Беларусь, неизменно соблюдает и соблюдает все положения и правила, касающиеся нерушимости границ», — отметили в польском ведомстве.

Напомним, 28 сентября в Минобороны Беларуси заявили о нарушении госграницы польским вертолетом — один раз он залетел вглубь белорусской территории до полутора километров, второй раз — на 300 метров.

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