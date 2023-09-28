Варшава опровергла утверждения Минска о нарушении польским вертолетом границы Беларуси

Варшава опровергла утверждения Минска о нарушении польским вертолетом границы Беларуси2
- 28.09.2023, 20:23
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Это подтверждают записи управления полетом и радиолокационной станции.
В Варшаве назвали ложью заявления Минска о том, что польский вертолет нарушил воздушную границу с Беларусью. Об этом заявили в Оперативном командовании вооруженных сил Польши.
В сообщении указано, что заявление белорусской стороны о якобы пересечении границы польским вертолетом «является ложью».
«Это подтверждают записи управления полетом и радиолокационной станции — этого не было», — заявили в Варшаве.
Там также отметили, что к информации, предоставляемой белорусским режимом, всегда следует относиться с осторожностью и осмотрительностью, «поскольку она часто является элементом провокации и дезинформирует общественность».
«Войско Польское, вопреки постоянным провокационным действиям Республики Беларусь, неизменно соблюдает и соблюдает все положения и правила, касающиеся нерушимости границ», — отметили в польском ведомстве.
Напомним, 28 сентября в Минобороны Беларуси заявили о нарушении госграницы польским вертолетом — один раз он залетел вглубь белорусской территории до полутора километров, второй раз — на 300 метров.