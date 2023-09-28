закрыть
28 сентября 2023, четверг, 21:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

МИД Беларуси выразил «решительный протест» временному поверенному в делах Польши

3
  • 28.09.2023, 21:09
  • 1,880
МИД Беларуси выразил «решительный протест» временному поверенному в делах Польши
Мартин Войцеховский
Фото: PAP

Мартина Войцеховского вызвали в МИД.

В МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Ему был заявлен «решительный протест», сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

«Польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с очередным фактом нарушения польским вертолетом 28 сентября воздушного пространства Республики Беларусь, который был зафиксирован средствами объективного контроля. В этой связи обращено внимание, что замалчивание и отрицание очевидного факта будет выглядеть откровенно нелепо со стороны руководства Польши», — говорится в сообщении.

В МИД потребовали незамедлительно провести объективное расследование данного инцидента и информировать белорусскую сторону о его результатах, а также предпринять исчерпывающие меры для исключения повторения подобных происшествий в будущем.

Напомним, 28 сентября в Минобороны Беларуси заявили о нарушении госграницы польским вертолетом — один раз он залетел вглубь белорусской территории до полутора километров, второй раз — на 300 метров.

В Польше опровергли заявления белорусской стороны, ссылаясь на записи управления полетом и данные радиолокационной станции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество «Ник и Майк»
Уроки Гаравского
Уроки Гаравского Ирина Халип