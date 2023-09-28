МИД Беларуси выразил «решительный протест» временному поверенному в делах Польши 3 28.09.2023, 21:09

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Мартин Войцеховский

Фото: PAP

Мартина Войцеховского вызвали в МИД.

В МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Ему был заявлен «решительный протест», сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

«Польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с очередным фактом нарушения польским вертолетом 28 сентября воздушного пространства Республики Беларусь, который был зафиксирован средствами объективного контроля. В этой связи обращено внимание, что замалчивание и отрицание очевидного факта будет выглядеть откровенно нелепо со стороны руководства Польши», — говорится в сообщении.

В МИД потребовали незамедлительно провести объективное расследование данного инцидента и информировать белорусскую сторону о его результатах, а также предпринять исчерпывающие меры для исключения повторения подобных происшествий в будущем.

Напомним, 28 сентября в Минобороны Беларуси заявили о нарушении госграницы польским вертолетом — один раз он залетел вглубь белорусской территории до полутора километров, второй раз — на 300 метров.

В Польше опровергли заявления белорусской стороны, ссылаясь на записи управления полетом и данные радиолокационной станции.

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