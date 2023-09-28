МИД Беларуси выразил «решительный протест» временному поверенному в делах Польши

МИД Беларуси выразил «решительный протест» временному поверенному в делах Польши3
- 28.09.2023, 21:09
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Мартина Войцеховского вызвали в МИД.
В МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Ему был заявлен «решительный протест», сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
«Польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с очередным фактом нарушения польским вертолетом 28 сентября воздушного пространства Республики Беларусь, который был зафиксирован средствами объективного контроля. В этой связи обращено внимание, что замалчивание и отрицание очевидного факта будет выглядеть откровенно нелепо со стороны руководства Польши», — говорится в сообщении.
В МИД потребовали незамедлительно провести объективное расследование данного инцидента и информировать белорусскую сторону о его результатах, а также предпринять исчерпывающие меры для исключения повторения подобных происшествий в будущем.
Напомним, 28 сентября в Минобороны Беларуси заявили о нарушении госграницы польским вертолетом — один раз он залетел вглубь белорусской территории до полутора километров, второй раз — на 300 метров.
В Польше опровергли заявления белорусской стороны, ссылаясь на записи управления полетом и данные радиолокационной станции.