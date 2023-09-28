«Тут меня бросило в жар и истерику» 28.09.2023, 21:21

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Истории белорусок, спустя годы брака узнавших неприятную правду о партнерах.

На прошлой неделе белорусы сначала обсуждали свадьбу Славы Комиссаренко, потом — его объяснение, что невеста оказалась бывшей вебкам-моделью и скрывала это. В комментариях пользователи поддержали комика. Они не осуждали саму девушку за прошлое — многих, скорее, возмутило то, что она держала это в тайне от будущего мужа. «Зеркало» попросило белорусов рассказать, какие неприятные секреты о своих партнерах они узнали, когда в паспорте уже несколько лет стоял штамп. И разрушило ли это их отношения. Публикуем их истории.

«Мои слезы сводились к одному с его стороны: „У тебя есть только вариант принять это или нет“»

Отношения с бывшим у Кристины длились около семи лет, из которых большая часть прошла в браке. Из-за финансовых трудностей пара жила в доме с ее родителями и сестрой. Женщину это тяготило, из-за такого сожительства возникали ссоры. Но муж на предложения съехать реагировал неохотно. Когда все же стали жить отдельно, Кристина надеялась, что накопившиеся проблемы решатся. Однако вместо этого партнер решил кое в чем ей признаться.

— Видимо, ему надоело нести бремя вины и захотелось скинуть с себя наконец-то этот груз, — говорит собеседница. — В один из дней он признался, что периодически использовал грязное белье моей сестры и матери при мастурбации. Не один раз, а часто, на протяжении двух лет, а может и больше. Точного ответа он старался не давать. Когда я стала расспрашивать, был ли у него такой фетиш и раньше, он сказал, что именно в такой форме нет. Но когда-то он нюхал белье женщины, у которой снимал квартиру, будучи студеном, и из любопытства — белье своей матери. Но активно мастурбировать начал с бельем моей сестры. И редко, видно для некоторого разнообразия, — моей матери. Для меня это все звучало достаточно шокирующе и противно. И до сих пор я до конца не уверена, не испытывал ли он к ним сексуальное влечение.

Кристина говорит, что предлагала мужу пойти к психологу, но он отказывался, потому что «сам о себе все понимает». Обещал, что это больше не повторится. Женщина не скрывала, что «в силу такого самоконтроля» не верила. Доверие в отношениях подорвалось.

— Меня напугало, насколько все оказалось искаженным в наших отношениях. Но еще пугало и другое — после признания он как будто не испытывал вины, — объясняет она. — Казалось, ему даже не было жаль. Он говорил, что готов разговаривать, сколько понадобится. Но в этих разговорах он не искал пути решения, а просто рассказывал подробности, которые я бы не хотела слышать. При этом позиция у него была такая: «Ты либо можешь попытаться принять это, либо нет».

Я чувствовала себя покинутой, все это доводило меня до эмоционального истощения, сложно было проживать все эти противоречивые чувства. Я постоянно плакала. При этом он, несмотря на все, казалось, всегда чувствовал себя лучше после таких «исповедей». И, видимо, ему так понравилось это чувство «освобождения», что он начал рассказывать о своей особенности общим друзьям. Я была в шоке и просила его перестать это делать: мне и так было непросто, а это еще больше все усложняло.

Образ мужа, которого она знала, постепенно разрушался для Кристины, она стала избегать друзей, которые обо всем узнали, и общих встреч с семьей.

— Видимо, тогда его стыд и вину я почему-то переносила на себя. Было сложно находиться вместе с ними — перед глазами возникала картина, как мой бывший муж держит нижнее белье моей сестры или матери у носа и губ и доводит себя до оргазма. В итоге принять я это не смогла. Конечно, больше повлияли его действия и отношение. Потому что все наши разговоры, мои просьбы, слезы сводились только к одному: «Я ничего не буду делать из того, что ты просишь. Это не поможет. У тебя есть только вариант принять это или нет». И я предложила подать на развод, о чем ни разу не пожалела — только о том, что не ушла сразу, — заключила белоруска.

«Мой бывший не был идеальным, но такого я не ожидала»

«Жизнь у меня нескучная — можно и к Малахову», — написала в редакцию Виктория. Женщина тоже рассказала о своем первом муже. В его шкафу «скелет» обнаружился уже при разводе.

— Когда мы познакомились, мне было 18 лет. Молодая, зеленая, глупая, мои вторые отношения, — вспоминает она. — Он был интересный, начитанный, но, как сейчас понимаю, тогда уже проявлялись «звоночки». Он пил, когда потерял работу — прямо запоями. Но я, дура, думала, что все можно исправить своим хорошим отношением. Уже когда разводились, узнала, что он имел психическое расстройство и дважды лежал в психушке, состоял на учете в наркологическом диспансере. А еще была судимость за грабеж и «приводы» в милицию. Не то чтобы он скрывал. Я просто не спрашивала. Да и как, зачем? Вы же на первое свидание не приносите справки из всех инстанций, что не привлекались к ответственности и ЗППП нет.

Виктория говорит, что информация о муже начала всплывать, когда они еще были в браке, но уже разошлись. Началось все с того, что женщине позвонил «разговорчивый» следователь из РУВД.

— Кто-то «поднял» склад в районе проживания бывшего, и его в этом подозревали. Ну, а у меня спрашивали, хранит ли он дома оружие (он его коллекционировал) и так далее. Когда я сказала, что мы уже не живем вместе и собираемся разводиться, следователь посоветовал в суде при разводе сделать запросы по бывшему в разные инстанции плюс назвал статьи, по которым он привлекался, дал даты и номера дел. Честно признаться, я офигела. Мой бывший не был идеальным, но такого я не ожидала, — говорит Виктория. — При этом мы жили с его мамой в одном доме, и она мне тоже ничего не говорила про судимость и учет. Хотя была великолепнейшей женщиной, до сих пор о ней у меня только самые теплые воспоминания.

Но на этом история с «сюрпризами» для женщины не закончилась. По словам Виктории, после развода бывший муж продолжил удивлять.

— Вишенкой на торте стало то, что стал жить со своей двоюродной сестрой, которая старше его на лет 16. А потом они еще и расписались. Ну и сейчас он себя позиционирует как глубоко верующий человек — все его соцсети в иконах и молитвах, — рассказывает белоруска. — Вообще после развода мы пытались общаться нормально. Я считаю, что прошлое — это прошлое, было и было, да и его жизнь — это его проблемы. Но если бы я обо всем знала заранее, вряд ли у нас что-то было бы. Ну и после такого опыта уже смотришь тщательнее, понимаешь, что допустишь в отношениях, а что — точно нет. Да и сейчас человека «пробить» легче, а тогда, в нулевых, не было таких лайфхаков.

«В один прекрасный день подвыпившая свекровь вдруг „вспомнила“»

В 22 года у Оксаны появился первый ребенок, но воспитывать его женщине пришлось одной. Она рассказывает, что никого в этом не винила, но «родила, как говорят, для себя, на самом деле иногда мужчины оказываются вдруг не готовыми к отцовству». После 30 у белоруски начались серьезные отношения с другим партнером:

— Хоть сильных чувств и не было, но он спокойный, удобный, положительный. Он никогда не был женат, без детей. А я в 35 лет так захотела родить второго ребенка, что прямо во сне видела этот праздник! Я сама предложила ему оформить наши отношения и завести детей. Он обрадовался: «Да, я сам хотел тебе предложить, но боялся, что ты не согласишься!» Сыграли свадьбу. Как водится, гости собрали на мальчика и на девочку. Победила девочка. Я была счастлива!

По словам Оксаны, они с мужем стали «трудиться над зачатием». Сама она подошла к вопросу очень серьезно, но беременность все не наступала.

— Я высчитывала дни, вела дневник овуляций — планировала, как могла. Так прошел год. Заволновалась, пошла по врачам, сдала тонны анализов — все прекрасно, только рожай. Как сказала гинеколог, похлопав по моему животику: «Вот это все только и ждет, чтобы забеременеть и родить!» Еще через год я стала косо посматривать на мужа, намекать, что надо бы и ему провериться, сдать спермограмму хотя бы. Он ссылался на занятость и пенял на женское нетерпение, мол, куда спешить — все будет, а у него все отлично!

Так прошли три года. Возраст Оксаны подбирался к 40, женщина переживала, но говорит, что была готова родить и после этого. Но произошел случай, который объяснил все годы неудач.

— В один прекрасный день в гостях у родителей мужа собралась его семья, сидели, вспоминали истории о детях, их шалостях и болезнях, — описывает собеседница. — И тут подвыпившая свекровь вдруг «вспомнила», как ее сынок в 11-м классе паротитом (эту болезнь также называют «свинкой», одно из осложнений которой у мужчин — бесплодие. — Прим. ред.) болел, три недели почти на грани был, даже в реанимации лежал. «Яички каждое с кулак было! Ходить не мог», — всхлипывала свекровь. И тут меня бросило в жар, холод и в истерику. Я все поняла тут же: «свинка» у парня в 16 лет, да еще в тяжелой форме — это приговор его мужской системе деторождения!

Оксана вспоминает, что в тот же вечер уехала из дома семьи мужа и его самого больше к себе не подпускала. А когда ей исполнилось 40, они развелись. Сейчас женщина жалеет о потерянном времени и о том, что в ее жизни так и не появился второй ребенок:

— Я так и не родила, потому что пять лет потратила на пробы зачать ребенка с «пустышкой». Да, он действительно был бесплоден и знал это, когда я бегала по врачам, сдавала анализы, строила планы, бредила ребенком, носилась с этим градусником, «ловя» овуляцию… Он все знал! Я не смогла простить… До сих пор горько.

«Муж меня очень любил и боялся этой правды — согласился на ЭКО с донором спермы»

Похожую историю рассказала и Наталья. В нулевых собеседница вышла замуж, ее хорошо приняли в семье мужа. И у нее самой, и супруга была престижная работа, все было в порядке, пока не стали планировать детей.

— Прошел год, два, три — ничего не получается. Почему? Что не так? Естественно, женщина ищет причину в себе. Хотя я за здоровьем своим очень слежу, — говорит Наталья. — Отец мужа тогда был на руководящей должности и имел много хороших знакомых, в том числе врачей, нашел мне специалистов. Я обрисовала им свою проблему, меня обследовали и никаких болезней не нашли. Только тогда врач сказала: «А ваш муж обследовался, с ним все в порядке?» Нет! Муж ничего не проходил. Я начала записывать его на анализы, процедуры, а он всегда отнекивался: нет времени, работа и так далее. Тянул время, но все-таки прошел, что нужно.

Забирать результаты мужа и разговаривать с врачом Наталья поехала одна. Там на приеме и услышала, что муж бесплоден. По словам женщины, он сам и его родственники были в курсе:

— Оказалось, что он, во-первых, уже был женат, а я об этом не знала. А во-вторых, еще в том первом браке, за несколько лет до этого, ему поставили диагноз. То есть ни муж, ни его родственники мне ничего об этом не сказали. Боже, сколько я пролила слез, потеряла времени! Эти бессмысленные попытки, врачи… Муж меня очень любил и боялся этой правды.

Когда все вскрылось, мужчина пытался загладить вину. Наталья говорит, что он был готов на все, чтобы она от него не ушла, но отношения со временем стали портиться.

— Он очень эмоционально на все отреагировал, сильно переживал. Согласился на ЭКО с донором спермы, даже сам все оплатил. Мы сделали три попытки, ушло много моих сил и переживаний — и все безуспешно, — делится собеседница. — Потом он начал сильно ревновать, боялся, что я найду себе другого человека и забеременею. Закрывал меня в ванной, проверял телефон, почти завозил и встречал с работы, хотя раньше такого не было. Я даже не могла съездить к родителям, встретиться с подругами — жесткий контроль. Сначала не хотела уходить, даже думала взять ребенка из дома малютки, но не решилась. Я бы вырастила, а вот муж? Его агрессия и безумные приступы ревности вынудили меня сделать этот шаг — на четвертый год нашей совместной жизни я приняла решение развестись. Да, плакала ночами, уходила из дома… Все забыть мне помогла, наверное, только новая любовь.

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