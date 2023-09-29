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У Скабеевой предрекли разгром Черноморского флота РФ новым оружием ВСУ

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  • 29.09.2023, 7:56
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У Скабеевой предрекли разгром Черноморского флота РФ новым оружием ВСУ

Не будет ни одного места, где сможет укрыться крупный российский военный корабль.

После появления у ВСУ истребителей F-16 и дальнобойных ракет, например, крылатых ракет воздушного базирования Taurus, которые Украине может передать Германия, для крупных российских военных кораблей в Черном море не будет ни одного места, где бы они могли укрыться.

Такое заявление в эфире российской пропагандистской программы «60 минут» сделал «военный эксперт» Михаил Ходаренок, передает dialog.ua.

«Как оно будет выглядеть через месяц, два месяца, квартал. Уже начинается определение целей, разработка полетных заданий, я имею в виду ракеты ATACMS. Опять-таки немцы подтянутся со своими Taurus. Потом не говорите, что я этого не рассказывал. F-16 поступят в 2024 году, три месяца осталось, уже экипажи готовятся - не успеешь два раза с боку на бок перевернуться, уже и F-16 подоспеют с противокорабельными ракетами, с ракетами Taurus, SCALP, Storm Shadow. В Черном вообще не останется ни одного места, где мог бы укрыться крупный надводный корабль», - сказал пропагандист.

Кроме того, Ходаренок не согласился с пропагандистами, которые критикуют американский танк M1 Abrams, а также призвал Кремль не рассчитывать на сокращение военной помощи Украине со стороны США.

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