закрыть
29 сентября 2023, пятница, 15:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Полковник ВСУ: За сутки этим оружием можно обескровить всю логистику россиян на Юге

  • 29.09.2023, 14:55
  • 2,180
Полковник ВСУ: За сутки этим оружием можно обескровить всю логистику россиян на Юге
Петр Черник

Как ATACMS могут переломить ход войны в Украине.

Российские пропагандисты опасаются передачи Украине американских баллистических ракет ATACMS.

«Для крупных российских военных кораблей в Черном море не будет ни одного места, где бы они могли укрыться», — пожаловался эксперт Михаил Ходаренок в эфире российской пропагандистской программы «60 минут».

Обоснованы ли опасения россиян? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военным аналитиком, полковником запаса Вооруженных сил Украины Петром Черником.

— Если говорить о системах ATACMS, то это оружие, которое может изменить ход войны. Вопрос только в количестве. Если дадут несколько десятков — это, конечно, очень хорошо. Мы что-то уничтожим, до каких-то объектов «достанем», но ход войны не переломим. Скажу, что у американцев на складах есть 4000 таких ракет.

Поэтому нужны именно ATACMS. Во-первых, это баллистическая ракета скоростью 5400 километров в час, ее практически невозможно сбить. Радиус — до 300 километров. Она несколько минут пребывает в воздухе, у россиян нет средств для борьбы с ней.

Во-вторых, эти ракеты выигрывают и у SCALP, и у Storm Shadow, и у Taurus, которые запускаются с помощью самолетов и интегрированы в советские Су-34. Су-34 — тяжелая и старая машина, которую нужно обслужить, поставить в нее ракету, пилоты должны сесть в кабину, подняться в воздух, выйти на рубеж пуска, осуществить пуск и вернуться. Это занимает очень много времени. Кроме того, за этими машинами постоянно охотятся. Враг часто бьет по нашим аэродромам. Самолеты мы спасаем, но их нужно постоянно поднимать в воздух.

ATACMS запускаются с помощью HIMARS и M270 MLRS. Они работают ночью, враг их не может засечь, тубус перезаряжается 15-20 минут. За полдня можно «насыпать» несколько десятков, а то и сотен ракет. Почему? Украина — вторая в мире после США по количеству HIMARS и M270 MLRS. У нас хватает этих систем.

Сутки работы такими ракетами может обескровить логистику россиян вплоть до Мариуполя и Бердянска. Можно ли этими ракетами потенциально достать до Крымского моста? Можно. От Керчи до Гуляйполя — немногим более 260 километров, ракета бьет до 300 километров. Это возможно, но есть нюанс: как много их дадут. Если первая партия будет 30 ракет — это будет большой шаг вперед.

— Вы говорите, что ракеты SCALP и Storm Shadow используются сегодня с помощью советских истребителей. Что изменится, когда их интегрируют с F-16?

— Изменится точность, маневренность. Мы понимаем, что Су-34 и F-16 несопоставимы по своим показателям. Но для того, чтобы переломить ход войны, важно количество, количество и еще раз количество. Ракет SCALP и Storm Shadow изготовлено всего несколько тысяч, если у нас есть несколько сотен этих ракет — очень хорошо. Однако я в этом вопросе скептик и думаю, что у ВСУ есть несколько десятков. Германия декларирует, что у них всего несколько сотен ракет Taurus, если дадут треть — уже хорошо.

Подчеркну, такое количество ракет — просто супер. Прилетело в штаб Черноморского флота в Севастополе, уничтожили в сухом доке большой десантный корабль, который невозможно восстановить, уничтожена подводная лодка класса «Варшавянка» — это 300 миллионов долларов, но чтобы был настоящий эффект — должно быть количество.

F-16, кстати, может иметь в комплектации ракеты AGM-88 HARM. Она может работать на расстоянии до 1000 километров. Этих ракет, кстати, также очень много — больше 5000. Опять же, вопрос только в количестве, которое передадут ВСУ. Сколько их будет — ответа на этот вопрос у меня нет.

— Какое точное количество ракет ATACMS нужно для перелома хода войны в Украине?

— В границах 1000. С помощью тысячи ракет мы можем несколько дней держать южный плацдарм без какой-либо логистики.

— В последнее время регулярно прилетает по объектам в оккупированном Крыму. Что случилось с хваленой российской ПВО, которая в Крыму, по их словам, лучше московской?

— В Крыму система ПВО не лучше, а более плотная. Так будет правильнее сказать. Их больше. Но получается, что их ПВО не выдерживает конкуренции с лучшим западным оружием. Это очень хорошая новость, потому что россияне до сих пор остаются вторыми в мире производителями систем ПВО.

Система С-400 (особенно «Триумф») на мировых рынках котируется в границах $1,2 миллиарда за дивизион (дивизион — 4-6 пусковых установок и добрый десяток дополнительных машин). Малайзия, Индонезия, Египет, Турция купила один дивизион, Индия — они теперь подумают, будут ли покупать такую продукцию, потому что она уже неконкурентоспособна. А это удар по кошельку РФ, а удар по кошельку — удар по всему военно-промышленному комплексу. Это прекрасно, но это процесс долгосрочный. Эффект уже есть — Египет отказался покупать Су-35, Индия вышла из разработки Су-57. Однако это не недели и не месяцы, а года.

— Сможет ли российская ПВО справиться с ATACMS?

— Пока что не было подтвержденных случаев сбития даже Storm Shadow и SCALP. Добрый десяток уже использован, и нет подтверждений, что какие-то ракеты были сбиты. Если бы российские системы ПВО сбили ракету — ее бы обязательно показали.

Скорость Storm Shadow и Taurus — 1000 километров в час, их потенциально можно сбивать. Тот же самый «Триумф» декларирует возможность сбивать цели в границах скорости 3000-4000 тысяч километров в час. А ATACAMS — это 5400 километров в час. Это ракеты, которые быстрее Storm Shadow и Taurus в пять раз.

Не представляю, чем они будут сбивать ATACAMS, раз они не могут справиться с Storm Shadow.

— Удастся ли закрыть этими ракетами акваторию Черного моря?

— Только частично. ATACAMS — это 300 километров. Крым с юга на север — это 250 километров. Берем условную точку в 20 километрах от фронта, ведь нужно думать о безопасности машины, на «ноль» такую технику никто не будет выводить. Глубина оккупации — от 70 до 150 километров, самая близкая точка, где находятся ВСУ, — Вербовое и Работино. Но понимаем, что там никто РСЗО ставить не будет.

Лучшая точка — Гуляйполе, немного ниже Запорожья. Берем от нее радиус в 300 километров. Это большая часть Крымского полуострова, можно достать до Керчи. Если брать акваторию Черного моря, то 300 километров от условной Одессы. Но вся акватория не перекрывается, у них есть тяжелые фрегаты, к примеру — «Адмирал Макаров», патрульные корабли «Василий Быков» и «Каракурт», которые могут заходить вглубь Черного моря, а ракета «Калибр» может лететь на 2500 тысячи. С такой точки мы их не достаем.

Но если появляется F-16, который может из района Одессы заходить на 500-600-700 километров, а дальность ракеты — 1000, то можно побороться и за цели, которые бьют из глубины Черного моря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество «Ник и Майк»