Полковник ВСУ: За сутки этим оружием можно обескровить всю логистику россиян на Юге 29.09.2023, 14:55

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Петр Черник

Как ATACMS могут переломить ход войны в Украине.

Российские пропагандисты опасаются передачи Украине американских баллистических ракет ATACMS.

«Для крупных российских военных кораблей в Черном море не будет ни одного места, где бы они могли укрыться», — пожаловался эксперт Михаил Ходаренок в эфире российской пропагандистской программы «60 минут».

Обоснованы ли опасения россиян? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военным аналитиком, полковником запаса Вооруженных сил Украины Петром Черником.

— Если говорить о системах ATACMS, то это оружие, которое может изменить ход войны. Вопрос только в количестве. Если дадут несколько десятков — это, конечно, очень хорошо. Мы что-то уничтожим, до каких-то объектов «достанем», но ход войны не переломим. Скажу, что у американцев на складах есть 4000 таких ракет.

Поэтому нужны именно ATACMS. Во-первых, это баллистическая ракета скоростью 5400 километров в час, ее практически невозможно сбить. Радиус — до 300 километров. Она несколько минут пребывает в воздухе, у россиян нет средств для борьбы с ней.

Во-вторых, эти ракеты выигрывают и у SCALP, и у Storm Shadow, и у Taurus, которые запускаются с помощью самолетов и интегрированы в советские Су-34. Су-34 — тяжелая и старая машина, которую нужно обслужить, поставить в нее ракету, пилоты должны сесть в кабину, подняться в воздух, выйти на рубеж пуска, осуществить пуск и вернуться. Это занимает очень много времени. Кроме того, за этими машинами постоянно охотятся. Враг часто бьет по нашим аэродромам. Самолеты мы спасаем, но их нужно постоянно поднимать в воздух.

ATACMS запускаются с помощью HIMARS и M270 MLRS. Они работают ночью, враг их не может засечь, тубус перезаряжается 15-20 минут. За полдня можно «насыпать» несколько десятков, а то и сотен ракет. Почему? Украина — вторая в мире после США по количеству HIMARS и M270 MLRS. У нас хватает этих систем.

Сутки работы такими ракетами может обескровить логистику россиян вплоть до Мариуполя и Бердянска. Можно ли этими ракетами потенциально достать до Крымского моста? Можно. От Керчи до Гуляйполя — немногим более 260 километров, ракета бьет до 300 километров. Это возможно, но есть нюанс: как много их дадут. Если первая партия будет 30 ракет — это будет большой шаг вперед.

— Вы говорите, что ракеты SCALP и Storm Shadow используются сегодня с помощью советских истребителей. Что изменится, когда их интегрируют с F-16?

— Изменится точность, маневренность. Мы понимаем, что Су-34 и F-16 несопоставимы по своим показателям. Но для того, чтобы переломить ход войны, важно количество, количество и еще раз количество. Ракет SCALP и Storm Shadow изготовлено всего несколько тысяч, если у нас есть несколько сотен этих ракет — очень хорошо. Однако я в этом вопросе скептик и думаю, что у ВСУ есть несколько десятков. Германия декларирует, что у них всего несколько сотен ракет Taurus, если дадут треть — уже хорошо.

Подчеркну, такое количество ракет — просто супер. Прилетело в штаб Черноморского флота в Севастополе, уничтожили в сухом доке большой десантный корабль, который невозможно восстановить, уничтожена подводная лодка класса «Варшавянка» — это 300 миллионов долларов, но чтобы был настоящий эффект — должно быть количество.

F-16, кстати, может иметь в комплектации ракеты AGM-88 HARM. Она может работать на расстоянии до 1000 километров. Этих ракет, кстати, также очень много — больше 5000. Опять же, вопрос только в количестве, которое передадут ВСУ. Сколько их будет — ответа на этот вопрос у меня нет.

— Какое точное количество ракет ATACMS нужно для перелома хода войны в Украине?

— В границах 1000. С помощью тысячи ракет мы можем несколько дней держать южный плацдарм без какой-либо логистики.

— В последнее время регулярно прилетает по объектам в оккупированном Крыму. Что случилось с хваленой российской ПВО, которая в Крыму, по их словам, лучше московской?

— В Крыму система ПВО не лучше, а более плотная. Так будет правильнее сказать. Их больше. Но получается, что их ПВО не выдерживает конкуренции с лучшим западным оружием. Это очень хорошая новость, потому что россияне до сих пор остаются вторыми в мире производителями систем ПВО.

Система С-400 (особенно «Триумф») на мировых рынках котируется в границах $1,2 миллиарда за дивизион (дивизион — 4-6 пусковых установок и добрый десяток дополнительных машин). Малайзия, Индонезия, Египет, Турция купила один дивизион, Индия — они теперь подумают, будут ли покупать такую продукцию, потому что она уже неконкурентоспособна. А это удар по кошельку РФ, а удар по кошельку — удар по всему военно-промышленному комплексу. Это прекрасно, но это процесс долгосрочный. Эффект уже есть — Египет отказался покупать Су-35, Индия вышла из разработки Су-57. Однако это не недели и не месяцы, а года.

— Сможет ли российская ПВО справиться с ATACMS?

— Пока что не было подтвержденных случаев сбития даже Storm Shadow и SCALP. Добрый десяток уже использован, и нет подтверждений, что какие-то ракеты были сбиты. Если бы российские системы ПВО сбили ракету — ее бы обязательно показали.

Скорость Storm Shadow и Taurus — 1000 километров в час, их потенциально можно сбивать. Тот же самый «Триумф» декларирует возможность сбивать цели в границах скорости 3000-4000 тысяч километров в час. А ATACAMS — это 5400 километров в час. Это ракеты, которые быстрее Storm Shadow и Taurus в пять раз.

Не представляю, чем они будут сбивать ATACAMS, раз они не могут справиться с Storm Shadow.

— Удастся ли закрыть этими ракетами акваторию Черного моря?

— Только частично. ATACAMS — это 300 километров. Крым с юга на север — это 250 километров. Берем условную точку в 20 километрах от фронта, ведь нужно думать о безопасности машины, на «ноль» такую технику никто не будет выводить. Глубина оккупации — от 70 до 150 километров, самая близкая точка, где находятся ВСУ, — Вербовое и Работино. Но понимаем, что там никто РСЗО ставить не будет.

Лучшая точка — Гуляйполе, немного ниже Запорожья. Берем от нее радиус в 300 километров. Это большая часть Крымского полуострова, можно достать до Керчи. Если брать акваторию Черного моря, то 300 километров от условной Одессы. Но вся акватория не перекрывается, у них есть тяжелые фрегаты, к примеру — «Адмирал Макаров», патрульные корабли «Василий Быков» и «Каракурт», которые могут заходить вглубь Черного моря, а ракета «Калибр» может лететь на 2500 тысячи. С такой точки мы их не достаем.

Но если появляется F-16, который может из района Одессы заходить на 500-600-700 километров, а дальность ракеты — 1000, то можно побороться и за цели, которые бьют из глубины Черного моря.

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