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ВСУ FPV-дроном уничтожили технику оккупантов

  • 29.09.2023, 22:55
ВСУ FPV-дроном уничтожили технику оккупантов

Видеофакт.

Бойцы 72-й ОМБр им.Черных Запорожцев артиллерией и FPV-дроном уничтожили технику и пехоту оккупантов.

Соответствующее видео разместил телеграм-канал «Бутусов плюс».

Аэроразведкой была обнаружена российская техника, активно работавшая по нашим позициям. Сначала оператор БПЛА скорректировал артиллерию, выбившую вражескую пехоту с посадки. Дальше уже финальную точку поставил FPV-дрон, после прилета которого вражеская техника с ярким взрывом БК разлетелась на куски.

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