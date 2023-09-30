Белорусы продолжают хватать кредиты как горячие пирожки 30.09.2023, 2:31

Установлен очередной рекорд.

Долги населения перед банками на начало сентября составили 18 млрд 986 млн рублей. Об этом сообщил Нацбанк. Общая задолженность белорусов по банковским займам растет пятнадцатый месяц подряд.

С начала года общая задолженность белорусов по кредитам выросла более чем на 2 млрд рублей. А за последний месяц — на 447,3 млн рублей.

Задолженность по потребительским кредитам на начало сентября была 6 млрд 181 млн рублей. Это на 259,9 млн больше, чем месяцем ранее.

Долги по кредитам на недвижимость выросли на 188,5 млн рублей — до 12 млрд 749 млн.

В январе-августе банки выдали населению новых кредитов на общую сумму 8 млрд 294 млн рублей. Причем в августе больше, чем в любом другом месяце с начала года, а именно — 1 млрд 255 млн рублей.

Напомним, банки в этом году активно снижали ставки по кредитам. Тем временем Нацбанк обеспокоен тем, что белорусы активно набирают кредиты у банков. При этом у некоторых возникают проблемы с их погашением из-за чрезмерной долговой нагрузки. Проще говоря, потому что люди не рассчитали свои финансовые возможности или попросту набрали слишком много заемных средств. В этой ситуации регулятор подготовил изменения по кредитам.

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