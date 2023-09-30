Белорусы продолжают хватать кредиты как горячие пирожки
- 30.09.2023, 2:31
Установлен очередной рекорд.
Долги населения перед банками на начало сентября составили 18 млрд 986 млн рублей. Об этом сообщил Нацбанк. Общая задолженность белорусов по банковским займам растет пятнадцатый месяц подряд.
С начала года общая задолженность белорусов по кредитам выросла более чем на 2 млрд рублей. А за последний месяц — на 447,3 млн рублей.
Задолженность по потребительским кредитам на начало сентября была 6 млрд 181 млн рублей. Это на 259,9 млн больше, чем месяцем ранее.
Долги по кредитам на недвижимость выросли на 188,5 млн рублей — до 12 млрд 749 млн.
В январе-августе банки выдали населению новых кредитов на общую сумму 8 млрд 294 млн рублей. Причем в августе больше, чем в любом другом месяце с начала года, а именно — 1 млрд 255 млн рублей.
Напомним, банки в этом году активно снижали ставки по кредитам. Тем временем Нацбанк обеспокоен тем, что белорусы активно набирают кредиты у банков. При этом у некоторых возникают проблемы с их погашением из-за чрезмерной долговой нагрузки. Проще говоря, потому что люди не рассчитали свои финансовые возможности или попросту набрали слишком много заемных средств. В этой ситуации регулятор подготовил изменения по кредитам.