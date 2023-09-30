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Белорусы продолжают хватать кредиты как горячие пирожки

  • 30.09.2023, 2:31
Белорусы продолжают хватать кредиты как горячие пирожки

Установлен очередной рекорд.

Долги населения перед банками на начало сентября составили 18 млрд 986 млн рублей. Об этом сообщил Нацбанк. Общая задолженность белорусов по банковским займам растет пятнадцатый месяц подряд.

С начала года общая задолженность белорусов по кредитам выросла более чем на 2 млрд рублей. А за последний месяц — на 447,3 млн рублей.

Задолженность по потребительским кредитам на начало сентября была 6 млрд 181 млн рублей. Это на 259,9 млн больше, чем месяцем ранее.

Долги по кредитам на недвижимость выросли на 188,5 млн рублей — до 12 млрд 749 млн.

В январе-августе банки выдали населению новых кредитов на общую сумму 8 млрд 294 млн рублей. Причем в августе больше, чем в любом другом месяце с начала года, а именно — 1 млрд 255 млн рублей.

Напомним, банки в этом году активно снижали ставки по кредитам. Тем временем Нацбанк обеспокоен тем, что белорусы активно набирают кредиты у банков. При этом у некоторых возникают проблемы с их погашением из-за чрезмерной долговой нагрузки. Проще говоря, потому что люди не рассчитали свои финансовые возможности или попросту набрали слишком много заемных средств. В этой ситуации регулятор подготовил изменения по кредитам.

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