Украина может вступить в Евросоюз до 2030 года
- 30.09.2023, 3:14
Но нужно поддерживать темп реформ.
У Украины есть все шансы присоединиться к Евросоюзу до 2030 года, если Киев сохранит темп введения новых реформ.
Об этом заявила глава представительства Евросоюза в Украине Катарина Матернова в интервью «Европейской правде».
«Я думаю, что 2030 год — реалистичный срок, если очень-очень много работать. Вам надо поддерживать темп реформ, и это непросто. Впрочем, это реально», — подчеркнула Матернова.
При этом, по ее словам, для вступления Украины в ЕС нужны не только те реформы, которые должна осуществить Украина, но также институциональные и политические изменения в самом Евросоюзе.
«ЕС должен быть готов к расширению за пределы нынешних 27 стран-членов. Без изменений в системе голосования, в системе принятия решений количество членов ЕС не может расширяться до бесконечности», — объяснила она.
Матернова надеется, что решение о начале переговоров о присоединении Украины к ЕС будет принято уже в декабре.