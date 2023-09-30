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Украина может вступить в Евросоюз до 2030 года

  • 30.09.2023, 3:14
Украина может вступить в Евросоюз до 2030 года

Но нужно поддерживать темп реформ.

У Украины есть все шансы присоединиться к Евросоюзу до 2030 года, если Киев сохранит темп введения новых реформ.

Об этом заявила глава представительства Евросоюза в Украине Катарина Матернова в интервью «Европейской правде».

«Я думаю, что 2030 год — реалистичный срок, если очень-очень много работать. Вам надо поддерживать темп реформ, и это непросто. Впрочем, это реально», — подчеркнула Матернова.

При этом, по ее словам, для вступления Украины в ЕС нужны не только те реформы, которые должна осуществить Украина, но также институциональные и политические изменения в самом Евросоюзе.

«ЕС должен быть готов к расширению за пределы нынешних 27 стран-членов. Без изменений в системе голосования, в системе принятия решений количество членов ЕС не может расширяться до бесконечности», — объяснила она.

Матернова надеется, что решение о начале переговоров о присоединении Украины к ЕС будет принято уже в декабре.

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