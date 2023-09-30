«Помогает держаться сила, которая есть в Полине» 30.09.2023, 8:09

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Сегодня — 1000 дней со дня ареста активистки «Европейской Беларуси».

Сегодня — 1000 дней со дня ареста активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк. Муж политзаключенной Андрей Шарендо в интервью сайту Charter97.org призвал белорусов к солидарности с героиней белорусского сопротивления:

— Буквально через несколько дней начинается новое судилище над Полиной по статье 411 Уголовного кодекса — «злостное неповиновение администрации колонии». К сожалению, результат этого суда заранее предрешен. Полине, скорее всего, добавят еще один год заключения, а проходить этот срок будет в самых жестких условиях.

Из тысячи дней, которые она за решеткой, более пятиста Полина провела в условиях карцера и штрафного изолятора. Это колоссальный удар по организму и психике человека. Нам известно только то, что Полина держится, сохраняет оптимизм и хочет передать белорусам, чтобы они продолжали бороться за свободу.

Именно сейчас, в этот трудный момент, Полине как никогда нужна наша поддержка и солидарность. Казалось бы, что в нынешней — это не первостепенная вещь, но солидарность важна.

Поэтому в преддверии даты суда я хочу обратиться ко всем гражданским объединениям, правозащитным организациям, политическим партиям и журналистам, чтобы они поддержали Полину в эти трудные дни. Это может быть пост солидарности, обращение с требованием освободить Полину, любой вид поддержки. Но еще более важно (тут я обращаюсь к западным политикам) понять, что какими-то переговорами наших героев не освободить. Только давление и усиление санкций помогут сделать свободными Полину и других настоящих лидеров, которые находятся за решеткой.

Репрессии сегодня усиливаются, ведь уже восемь месяцев ничего не известно о судьбе Николая Статкевича, Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, происходит просто издевательство над людьми. И это происходит в центре Европы в 21-м веке. Единственным ответом может быть полное экономическое эмбарго и полный запрет транзита грузов через Беларусь.

— Как держится ваша семья без мамы?

— Сейчас у детей началась школа. Младший сын Стах пошел в первый класс, а старший сын Славомир в первый класс старшей школы (в Литве это как наш девятый класс). Им, конечно, сложно, и это не может не влиять и на меня. К примеру — приходится рано вставать, собирать в школу, готовить завтраки. Несмотря на все проблемы со здоровьем, которые сваливаются на нас, мы справляемся, мы ждем нашу маму и уверены, что скоро будем вместе. Еще мы живем надеждой, что скоро все вернемся в Беларусь. Именно эта мысль помогает нам справляться со всеми трудностями.

Помогает держаться сила, которая есть в Полине. Я знаю, что не имею права жаловаться, ведь ей в сто раз сложнее, чем мне. Во-вторых — поддержка людей, которая обращена к Полине, помогает держаться и мне.

Пользуясь случаем хочу сказать слова благодарности тем людям, которые помогают нашей семье. Именно адресная помощь важна для семей политзаключенных.

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