«Коснется всех, в том числе тех, кто считает себя вне политики» 1 30.09.2023, 19:34

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Мнение экономиста о том, зачем чиновникам вторая база «тунеядцев».

Заработать на создании специальной базы «тунеядцев», куда включают белорусов, уехавших из страны, не получится. Скорее всего, цель ее основания не в этом — чиновники основали ее ради мести тем, кто «не согласен с политическим курсом режима Лукашенко». Такое мнение экономист Владимир Ковалкин высказал в комментарии «Салідарнасці».

— Я думаю, это продолжение политики мелочной мести людям, которые не согласны с политическим курсом режима Лукашенко. Все это укладывается в одну большую канву. Мы видим, как это происходило на примере паспортов: хотите поменять паспорт — приезжайте в Беларусь, — прокомментировал изданию руководитель проекта «Кошт урада» экономист Владимир Ковалкин.

По его мнению, по этой же причине МВД могло придумать инициативу о том, чтобы граждане Беларуси заявляли о виде на жительство в другой стране. Это могло быть необходимым в том числе для того, чтобы пополнять базы «тунеядцев».

Экономист считает, что в таком решении властей нет никакой экономической подоплеки.

— Заработать на этом режиму не получится, потому что люди, уехавшие из страны, будут постепенно по возможности продавать свою недвижимость, если они уехали навсегда. Тем не менее это попытка режима Лукашенко плюнуть в спину таким людям, — комментирует экономист. — Однако это коснется всех, в том числе тех, кто считает себя вне политики. Получается, если ты считаешь себя вне политики, не значит, что ты действительно находишься вне ее. Мне кажется, это хороший урок для таких людей. Политика, продиктованная желанием отомстить, настолько безмозглая, что реализуется вот таким образом.

Владимир Ковалкин сравнивает эту инициативу с тем, как «индексировалась пенсия Шушкевичу». Напомним, в пенсии за особые заслуги Станиславу Шушкевичу отказали. Судья Московского районного суда Минска Ольга Гусакова объяснила такое решение тем, что он не имел на нее права, поскольку, согласно указу, не вошел в перечень лиц, которым такая пенсия полагается.

— Лукашенко из мелкой мести, своего характера отказывался индексировать пенсию Шушкевичу аж до самой его смерти. Это та самая мелочность злого и мстительного человека. Продолжение характера Лукашенко только уже в рамках политики его режима, — считает экономист.

Напомним, в сентябре стало известно, что белорусские чиновники ведут не одну, а две базы «тунеядцев». Данные для второй предоставляет Госпогранкомитет, а включают туда белорусов, которые уехали из страны на срок более 30 дней. Обновляется эта база каждый месяц.

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