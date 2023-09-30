Так выглядит унижение путинской гордыни Сергей Таран

30.09.2023, 22:27

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Хозяина Кремля «кинул» еще один союзник.

Путина «кинул» еще один союзник по ОДКБ. Президент Казахстана Токаев заявил, что его страна будет соблюдать санкционный режим в отношении России.

Об этом он сказал во время своего визита в Германию. Можно было бы подумать, что это он сказал лишь по дипломатическим соображениям. А ведь, например, Грузия, которую привыкли считать «прозападной страной» публично заявила, что не будет поддерживать санкционный режим. Мол это не в ее интересах!

А, вот, Токаев считает, что в интересах Казахстана поддерживать антироссийские санкции. И это тот самый Токаев, который удержался у власти чуть ли не благодаря России. Помните акции протеста в прошлом году, когда в Казахстане была объявлена операция ОДКБ «по охране важных объектов»? Тогда многие считали, что после этих событий Токаев будет извечно обязан России и делать все, что скажут в Москве.

Но пока делает Токаев все, что говорят в Казахстане. Или, что иногда говорят на Западе. А еще иногда - что говорят в Пекине.

Российские паблики уже поднимают по этому поводу скандал. Но российский МИД - наоборот, был максимально вежливым и заявил, что надеется, что соблюдение Казахстаном антироссийских санкций не повлияет на развитие казахско-российских отношений.

Представляете? Соблюдение Казахстаном антироссийских санкций не повлияет на развитие казахско-российских отношений! Кремль уже не решается даже протестовать по этому поводу. Потому что со всеми соседями уже перессорились и дальше ссориться и пугать уже некуда и нечем.

Вот так выглядит унижение путинской гордыни соседом, которого еще недавно вчера считали «своим».

Сергей Таран, Facebook

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