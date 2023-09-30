СМИ: «Старые чекисты» из Совбеза РФ пытаются свергнуть Кадырова 30.09.2023, 22:58

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Воспользовавшись его проблемами со здоровьем.

«Старые чекисты» из Совбеза РФ попытаются свергнуть главу Чечни Рамзана Кадырова, воспользовавшись его проблемами со здоровьем. Возможная отставка периодически обсуждается в России, ее поддерживают не только представители Совбеза, но и ряд других российских силовиков, которые помнят участие Кадырова в формированиях, выступавших за отделение Чечни от РФ.

Такую точку зрения озвучил спецкор «Медузы» Андрей Перцев.

По мнению журналиста, проблемы со здоровьем Кадырова - это хорошая возможность показать Путину, что его «пехотинец» не может управлять таким сложным регионом, как Чечня.

Тактика Кадырова в такой ситуации заключается в создании скандалов и совершении действий «на грани фола», которые вызывают раздражение даже у представителей российской вертикали власти.

Кадыров, осознав серьезность ситуации, начал готовиться к худшему для себя сценарию, то есть к отставке и приходу к власти в Чечне чужого для его клана человека. В ход пошла уже известная тактика провокаций. В частности, на днях он запостил в соцсетях видео, на котором его 15-летний сын избивает 19-летнего Никиту Журавля, который якобы сжег Коран.

Журналист также акцентирует внимание, что видео со встречи с Путиным не уменьшило сомнения в хорошем состоянии здоровья Кадырова - на опубликованных кадрах он неуверенно стоит на ногах и невнятно говорит. Впрочем, для противников Кадырова стало понятно, что такое состояние здоровья главы Чечни устраивает Кремль и отставки не будет.

Однако, сыграв на опережение и усилив свои позиции, Кадыров подставил своего покровителя, то есть Путина, который теперь выглядит как человек, легко поддающийся шантажу. Враги Кадырова останутся недовольны путинским поведением и их недовольство будет нарастать, расшатывая систему, добавил журналист.

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