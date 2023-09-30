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СМИ: «Старые чекисты» из Совбеза РФ пытаются свергнуть Кадырова

  • 30.09.2023, 22:58
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СМИ: «Старые чекисты» из Совбеза РФ пытаются свергнуть Кадырова

Воспользовавшись его проблемами со здоровьем.

«Старые чекисты» из Совбеза РФ попытаются свергнуть главу Чечни Рамзана Кадырова, воспользовавшись его проблемами со здоровьем. Возможная отставка периодически обсуждается в России, ее поддерживают не только представители Совбеза, но и ряд других российских силовиков, которые помнят участие Кадырова в формированиях, выступавших за отделение Чечни от РФ. 

Такую точку зрения озвучил спецкор «Медузы» Андрей Перцев.

По мнению журналиста, проблемы со здоровьем Кадырова - это хорошая возможность показать Путину, что его «пехотинец» не может управлять таким сложным регионом, как Чечня.

Тактика Кадырова в такой ситуации заключается в создании скандалов и совершении действий «на грани фола», которые вызывают раздражение даже у представителей российской вертикали власти. 

Кадыров, осознав серьезность ситуации, начал готовиться к худшему для себя сценарию, то есть к отставке и приходу к власти в Чечне чужого для его клана человека. В ход пошла уже известная тактика провокаций. В частности, на днях он запостил в соцсетях видео, на котором его 15-летний сын избивает 19-летнего Никиту Журавля, который якобы сжег Коран. 

Журналист также акцентирует внимание, что видео со встречи с Путиным не уменьшило сомнения в хорошем состоянии здоровья Кадырова - на опубликованных кадрах он неуверенно стоит на ногах и невнятно говорит. Впрочем, для противников Кадырова стало понятно, что такое состояние здоровья главы Чечни устраивает Кремль и отставки не будет.  

Однако, сыграв на опережение и усилив свои позиции, Кадыров подставил своего покровителя, то есть Путина, который теперь выглядит как человек, легко поддающийся шантажу. Враги Кадырова останутся недовольны путинским поведением и их недовольство будет нарастать, расшатывая систему, добавил журналист. 

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