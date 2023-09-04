Лукашисты запретили песни на иностранном языке в учебных заведениях 1 4.09.2023, 16:09

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Речь не только о школьных линейках.

На мероприятиях школ и гимназий Московского района Бреста запретили включать и исполнять иностранные песни, сообщило на днях BG.Media. По информации издания, такое указание в учреждения образования пришло «сверху». «Зеркало» выяснило, что инициатива исходит от Министерства культуры, однако формулировка звучит иначе.

«Вся шумиха из-за «ужасного влияния Запада»

По данным BG. Media запрет на исполнение и ротацию иностранных песен касается школьных праздников, конкурсов, игр, соревнований и других мероприятий. Источник издания — работник одного из учреждений образования Бреста. Его имя в тексте не называют, но пишут, что «оснований не верить нашему источнику у нас нет».

— Звучит как эпический бред, но директора школ на полном серьезе заявили об этом (речь о запрете песен на иностранном. — Прим. Ред.), — цитирует издание своего собеседника. — Самый «сок» в школах, которые специализируются на изучении иностранных языков. В них тоже нельзя петь песни на иностранных языках.

Брест разделен на два района — Московский и Ленинский. Источник отметил, что в школы Московского района относительно запрета пришли соответствующие бумаги «сверху». А в школах Ленинского района ситуацию оставили на откуп администрации.

— У нас тоже самое, только негласно, — цитирует издание одного из работников из учреждения образования Ленинского района Бреста. — Наша директриса еще в конце того года как сумасшедшая бегала и запрещала иностранные песни. — Вся шумиха из-за «ужасного влияния Запада».

«Это не наше распоряжение»

Чтобы разобраться в ситуации и уточнить, действительно ли есть такой запрет, журналистка «Зеркала» как мама школьника позвонила в Управление по образованию Администрации Московского района Бреста. Там уточнили, распоряжение о том, чтобы «не звучали песни на иностранном» касается только линеек. На мероприятиях, где поднимают флаг и звучит гимн, «должны быть и наши белорусские песни», сказали в ведомстве, подчеркнув, что это элемент патриотического воспитания.

— Это не наше распоряжение, это сказало Главное управление по образованию [Брестского облисполкома], — объяснила собеседница из управления, сославшись на то, что инициатор всего Министерства культуры. — Я не знаю, с чем это (нововведение. — Прим. Ред.) связано. Мы в государственном учреждении образования.

По словам чиновницы, такое новшество затронуло линейки по всей стране. Она также рассказала, что получила в Главном управлении по образованию Брестского облисполкома «мелодии», которые «могут звучать» на линейках и разослала их по школам. Это композиции на белорусском и русском языках.

На уточняющий вопрос, а могут ли композиции на иностранном включать на школьных дискотеках, она ответила: «На дискотеке может быть».

— А на уроках? Во время занятий по английскому учитель распечатывала тексты песен и дети подпевали, чтобы лучше усвоить фонетику, — уточнили журналисты.

— Про это не могу вам сказать. Есть методист, но вообще министр недавно говорил о том, что культуру иностранного государства на уроках английского языка изучать не должны. Только культуру и традиции белорусского государства на иностранном языке.

Вероятно, собеседница ошиблась и имела в виду высказывание замминистра образования Александра Кадлубая. Он заявил, в министерстве уже договорились с преподавателями, что «нужно не изучать и погружаться в культуру и историю носителей языка, а знать о своей культуре и истории на иностранном языке, в этом нет ничего плохого, наоборот, полезно».

Кстати, в отделе по образованию Брестского горисполкома, куда относится Управление по образованию Московского района, нашему вопросу о том, не запретят ли на уроках английского включать песни на иностранном, удивились.

— Вы же не будете английский на русском изучать, правда? — задали риторический вопрос в отделе.

О запрете включать на мероприятиях песни на иностранном языке там сообщили, что ничего не знают.

«Сказать, что мы что-то запрещали — нет»

В отделе учреждений образования Министерства культуры, куда мы также позвонили как родители школьника, несколько раз подчеркнули, что ни о каких запретах речь не шла.

— У нас был протокол, по которому Министерство культуры должно было в определенные сроки предоставить рекомендованный перечень аудиофайлов патриотической направленности, в том числе гимна Республики Беларусь, для использования на торжественных мероприятиях. Министерством культуры этот перечень был составлен и в качестве рекомендаций направлен на Минобразования. В соответствии с протоколом, далее, наверное, он был разослан на учреждения [образования] либо управления для использования в работе, — объяснили в ведомстве и уточнили. — Это была ссылка на определенного рода патриотические песни, белорусские в основном, для использования на мероприятиях. Сказать, что мы что-то запрещали — нет. Мы просто направляем списки рекомендуемых [композиций] для использование на торжественных мероприятиях.

— Может ли звучать иностранная музыка на дискотеках?

— Иностранная музыка может звучать и на [школьных] концертах, если она, скажем так, достойного содержания. Музыка, музыке рознь и слова в переводе тоже могут быть разными.

По мнению представительницы Минкульта, патриотические мероприятия, к которым относится и линейка, это мероприятия идеологической направленности, поэтому «хочется, чтобы там использовались» белорусские песни «про родину, патриотика».

— Мы предлагаем определенные файлы, а дальше на усмотрении администрации, где, куда и какие [использовать]. Понятно, что дети поют разную музыку, с ними работают педагоги различных направлений, в наших учреждениях мы изучаем исполнение на различных языках. Это предусмотрено программой, — сказали в министерстве. — Если это все в переводе не подразумевает каких-то негативностей, значит, все нормально.

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