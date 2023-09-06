Прорыв Южного фронта: ВСУ окружают российскую группировку в Павловке с двух сторон 1 6.09.2023, 9:36

8,166

На Токмакском направлении прорван главный рубеж обороны противника на всю его глубину.

Силы обороны продолжают наступление на Южном фронте. Уже можно констатировать, что на юге возросло количество направлений, где ВСУ оказывают давление на врага по оборонной линии, сообщает espreso.tv.

Концепцию наступления, которая реализуется на нескольких участках, можно объяснить тремя словами – растягивай, истощай и бей.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны продолжают ведение наступательной обороны на Бахмутском и Мелитопольском отрезках фронта, также имели успех в направлении Роботино – Новопрокоповка.

Также есть данные о том, что и на других направлениях сейчас активизировались боевые действия. Это, прежде всего, на Бердянском векторе, в частности, в районе поселков Новодонецкое и Новомайорское.

Также есть данные, что ВСУ проводят боевые действия еще по двум направлениям – это атаки на Каменское, вблизи Васильевки.

Украинские силы также давят на врага вблизи Угледара в Павловке с обеих сторон, замыкая район населенного пункта в окружение с севера и запада. Действительно, на нескольких направлениях ситуация для врага становится все сложнее.

В это время президент Украины совершил поездку и обсудил ситуацию с комбатами, бригадами, ведущими боевые действия на Бахмутском направлении. Были встречи с военными и командирами батальонов.

Говорилось о проблемах, в частности, речь шла об обеспечении артснарядами, ракетами для систем ПВО, транспортом, средствами РЭБ. 4 августа такая же встреча у президента состоялась с командирами почти 10 бригад, действующих в составе оперативной группировки «Донецк», включая три отдельные бригады морской пехоты - это 36-я, 37-я и 38-я бригады. Там так же говорили об оценке ситуации на участках ответственности бригад, о выполнении боевых задач и уровне материально-технического обеспечения.

Капитан ВСУ Валерий Прозапас рассказал, что давление на вражеские позиции происходит не только на юге, но по всему фронту. Россияне до сих пор не могут понять и осознать, какова стратегия в ВСУ, что очень хорошо. С одной стороны, это дает основания для некоторых спекуляций, однако не нужно поддаваться российской пропаганде и унынию, которое они пытаются посеять в нашем обществе. А с другой стороны война – это путь обмана. У ВСУ есть несколько возможностей нанести кинжальный удар.

Со слов капитана, ВСУ вернусь к направлению, где происходят активные боевые действия, где враг пытается удерживать наши атаки. Это участок от Приютного до Новодонецкого. Там сейчас ВСУ наступают на участке от Новодонецкого и Новомайорского. Если мы посмотрим некоторые сообщения коллаборантов, то они говорят о том, что в течение нескольких дней ВСУ совершали артиллерийские атаки на этом направлении. В ходе работы украинской артиллерии были разрушены минные поля. И противник даже не может их восстанавливать, потому что саперы так же находятся под огнем артиллерии ВСУ.

Затем украинские подразделения продвигались на бронетехнике, вплотную подходили к российским рубежам и расстреливали оккупанта. А потом откатывались назад, уходя от удара уже российской артиллерии.

Виктор Кевлюк, военный эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса, отметил, что на сегодняшний день можно наблюдать три участка фронта, где оперативно-стратегическая группировка войск «Таврия» вклинилась в оборону противника. На Васильевском направлении – участок от села Жеребянки до Нестерянки, около 30 км в ширину и 3-5 км в глубину. На Токмакском направлении, где у нас наибольший успех, - участок между Новопрокоповкой и Вербовым шириной около 10 км и до 8 км вглубь. И на Бердянском направлении – широкий участок от Приютного до Новодонецкого в ширину около 23 км, а в глубину от 3 до 5 км.

По оценкам главнокомандующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» на Токмакском направлении в районе Роботино прорван главный рубеж обороны противника на всю его глубину.

То есть Силам обороны за два с половиной месяца наступательной операции удалось преодолеть сверхсложную, сверхплотную систему инженерных заграждений, полосу снабжения и на одном из участков прорвать главный оборонительный рубеж врага.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».