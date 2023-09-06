В чем разница между «элитным» и дешевым майонезом 7 6.09.2023, 14:42

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Белорусские журналисты провели интересное расследование.

В рамках программы по удовлетворению любопытства продолжаем пробовать дорогие и дешевые продукты, пишет корреспондент onliner.by Кристина Сухаревич. На очереди майонез (давайте готовиться к зимним праздникам заранее). Среди его основных ингредиентов — масло, яйцо и горчица, их сложно назвать дорогими. Однако в Минске можно найти майонез, цена которого вызовет удивление у среднестатистического белоруса. Мы попробовали и его, и бюджетный аналог.

Обычный диапазон цен на майонез — в районе 9—10 рублей за килограмм, то есть примерно 2 рубля за 200-граммовую упаковку. Но мы нашли и такой, который стоит в 17 раз дороже.

Дорогое

Это итальянский Tealdi. Одна из его особенностей — высокая жирность в 79%, майонез такой высокой жирности нереально найти в продуктовом «массмаркете». Его мы купили в Plein de Grâce за 20,24 рубля (килограмм получается 168,67 рубля). Другая особенность — наличие оливкового масла в составе.

Продавец сказала, что такой майонез можно разбавлять водой либо греческим йогуртом: «Он настолько жирный, что в нем будет стоять ложка». Вряд ли это важный показатель качества майонеза, тем не менее позже мы проверили: ложка в нем и правда стоит. Более того, если перевернуть банку примерно на 120°С, майонез из нее не вытечет.

Соус густой, похож на суфле. В составе Tealdi всего пять ингредиентов: подсолнечное масло, пастеризованные яйца, оливковое масло extra virgin, винный уксус, соль. При этом срок годности в закрытом виде — около 20 месяцев. Это не первый раз, когда дорогой продукт имеет простой короткий состав.

У него отчетливый желтый оттенок, при этом в составе нет красителей. Энергетическая ценность практически как у сала — 721 ккал.

На сайте производителя написано, что у этого соуса неповторимый и сбалансированный вкус, бархатистая консистенция. Его называют нежным кремом, рекомендуют добавлять к мясу, гамбургерам, овощам.

Компания Antico Pastificio Tealdi, изготовившая майонез, существует с 1940-х годов, это семейное дело. Когда-то пара юных итальянцев — парень и девушка — поженились и купили ферму, стали ухаживать за небольшим огородом. Ферма стала расширяться, на ней росли салат, сочные помидоры, перец с нежным вкусом и все такое. Владелица фермы славилась приготовлением блюд пьемонской кухни, она стала готовить для известных местных семей. В общем, спустя более чем полвека в Tealdi изготавливают макаронные изделия, соусы, сырные деликатесы и прочие подобные вещи, которые можно найти в минских гастробутиках, но не в сетевых супермаркетах и уж тем более не в дискаунтерах шаговой доступности.

Дешевое

Это обычный привычный «Провансаль люкс» от «Золотой капли». Это не самый дешевый майонез в магазине, зато самый бюджетный из очень жирных (в нем 67% жирности). Делается в Минске на маргариновом заводе. Упаковку в 200 граммов мы купили за 1,8 рубля. Если бы брали килограмм, заплатили бы ровно 9 рублей.

Вот его состав: растительное масло, вода, сахар, уксус, сухой яичный желток, соль, сухая молочная сыворотка, регуляторы кислотности (молочная кислота, гидрокарбонат натрия), комплексная пищевая добавка (стабилизаторы: гуаровая камедь, ксантановая камедь), консервант: сорбат калия, ароматизатор натуральный «Масло эфирное горчичное», краситель: бета-каротин.

В зависимости от освещения у него то кремовый, то желтоватый оттенок (напомним, в составе есть краситель).

Густота умеренная, ложка в нем уже не стоит. На этикетке указано, что в производстве «Провансаль люкс» используется только свежее растительное масло высшего качества.

Минский маргариновый завод делает популярные майонезы. Кроме «Провансаль люкс», вы наверняка видели «Провансаль городской», а также «Провансаль юбилейный», «Провансаль школьный». Есть даже «Провансаль премиум» жирностью 71%, хотя такой найдется далеко не в каждом магазине.

Майонез по 20 долларов за банку — оно того стоит?

Попытаемся найти ответ на этот вопрос. Наши голодные дегустаторы не знали, какой майонез сколько стоит. Мы попросили их оценить продукт по цвету, запаху и вкусу. Часто звучала такая фраза: «Они совсем разные». Нет хорошего или плохого, каждый со своими особенностями.

Оставим оливье и другие майонезные салаты на Новый год — наши ребята пробовали майонез из банки, в сочетании с помидорами и макали в него куриные котлеты.

Вот что ребята сказали про Tealdi:

«Он явно дорогой, в нем отчетливо ощущается яичный желток и горчица» (горчица в составе этого майонеза не указана. — Прим. Onlíner).

«У него приятный желтенький цвет. Наверное, это из-за желтка».

«Ощущаю яйцо в составе».

«Прикольный. Обычно я не ем майонез, но этот мне очень понравился. Хотелось его есть и есть».

«Мне казалось, что все майонезы одинаковые, а теперь я понимаю, что есть более насыщенные по вкусу».

«Помидор с этим майонезом гораздо вкуснее».

«У него резкий запах уксуса».

А это отзывы о «Провансаль люкс» от «Золотой капли»:

«Его вкус для меня более привычный».

«В предыдущем варианте я больше ощущал вкус яйца, а здесь больше вкуса уксуса. Хотя если бы я не ел их в одно время, то решил бы, что они ничем не особенны. А они разные».

«Он не такой резкий, у него как будто сливочный вкус, мне такой нравится больше».

«Он какой-то обычный».

«Затмевает собой вкус помидора».

«У него непринужденный вкус, подойдет как соус для пельменей».

«Пахнет уксусом, хотя запах не резкий».

Наши дегустаторы непрофессиональные и поделились своим субъективным мнением. Пробовать новое — это здорово, любить привычное — тоже хорошо. Какой майонез покупать — выбор за вами.

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