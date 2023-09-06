Украинский офицер: Россияне могут учинить беспощадный бунт 6.09.2023, 18:26

Алексей Гетьман

Граждане РФ начинают понимать, что их царь слабый.

В последнее время участились успешные спецоперации Службы безопасности Украины на территории России и оккупированного Крыма. Что это говорит о способности россиян защитить свои тылы?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с майором запаса Нацгвардии Украины, ветераном российско-украинской войны Алексеем Гетьманом:

— Знаете, это достаточно комплексный вопрос. Они могут защищать свои тылы, но, учитывая достаточно большую площадь РФ, им тяжело защитить всю свою территорию. Для этого им нужно использовать большие силы, которых у них нет.

Оказалось, что россияне по большому счету не готовы противостоять диверсионным или разведывательным группам на своей территории. На самом деле сейчас это не потому, что россияне в этом смысле слабы, а потому, что СБУ и украинская разведка — очень профессиональные люди, которые успешно планируют свои операции, а потом их исполняют. С этим россияне не могут ничего сделать.

— Все чаще дроны долетают не только до аэродромов, но и до таких защищенных целей как Кремль или резиденции Путина. Есть ли возможность ликвидировать кого-то из российских элит и как успешная атака может сказаться на ситуации в РФ?

— Ликвидировать руководство врага во время войны — одна из важнейших задач. В этом нет нарушения никаких международных правил или законов. Если дотянемся, то, конечно, будут эти люди ликвидированы: и генералитет, и политическое руководство России. Это нормальная вещь во время любой войны.

Что касается дронов, то россияне врут, как дышат. Они постоянно рассказывают про «аналоговнет». Вспомните, сколько они рассказывали про свои корабли, которые «нельзя потопить» и ракеты, которые «нельзя перехватить» и так далее, но оказалось, что это все вранье.

Очередной фейк от россиян — очень плотная ПВО вокруг Москвы, что якобы даже комар не пролетит, но мы видим, что все отлично пролетает и дальше будет пролетать.

Это вопрос уже к нашему военному руководству, будут ли они сейчас наносить удары по военным объектам в Москве или другим большим городам. Если будут, то россияне вряд ли смогут в этим справиться.

Определенную часть наших БПЛА они могут уничтожать, но это, как говорится, расходники. Украинское военное руководство прекрасно понимает, что не все дроны долетят, поэтому это учитывается при планировании атаки.

Россиянам уже давно пора понять, что война придет и будет вестись и на территории РФ. Это нормально. Это не только наше право — уничтожить военно-политическую инфраструктуру врага, это и наш долг. По-другому война не выигрывается.

Как уже официально сообщает, у нас есть дальнобойное оружие — дроны, которые летают на 2-3 тысячи километров. Мы их изготавливаем. Они могут долететь до любой европейской точки РФ: аэродромов или других военных объектов.

На Москву же должно оказываться психологическое давление. Особенно, на резиденцию Путина, Кремль.

Отмечу, что для россиян оказалось шоком, что их президент не такой сильный, как они думают. Может быть атакована даже его резиденция. Для россиян это недопустимо. Когда они начинают понимать, что их царь слабый, уязвимый, то это разрушает их базу ценностей. Они очень быстро могут даже беспощадный бунт учинить. Ведь если царь слабый, то и у них исчезает ощущение величия.

Поэтому если говорить про атаки на Москву, а именно резиденцию Путина и Кремль, то как говорится, продолжение будет.

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