Популярный курорт Таиланда взбунтовался против россиян 4 7.09.2023, 13:02

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Люди в ярости из-за наплыва граждан РФ.

Жители Таиланда обеспокоены наплывом российских эмигрантов в страну. Тайцы жалуются, что россияне занимают их рабочие места, открывают нелегальные бизнесы и совершают преступления.

Те граждане РФ, которые бегут от мобилизации на фоне развязанной Россией войны в Украине, получают долгосрочные визы без помех. Об этом пишет издание Al Jazeera, журналисты которого оценили настроения в обществе.

Больше всего от эмигрантов страдают жители курортного острова Пхукет и столицы – Бангкока. Здесь российский бизнес создает серьезную конкуренцию местным предпринимателям. Например, россияне предлагают более дешевые услуги или поездки на такси.

«Цены на недвижимость резко выросли, что, хоть и является хорошей новостью для владельцев и риэлторов из Таиланда, усложнила жизнь арендаторов. Появились русскоязычные бизнесы, часто работающие через русскоязычные приложения и укомплектованные нелегально работающими людьми. Также появились сообщения о российских секс-работницах», – говорится в статье.

Жители острова жалуются, что россияне начали управлять туристическим бизнесом и притесняют конкурентов, которые давно на рынке. Более того, эмигранты даже не пользуются местной валютой, вводя цены в рублях.

«Они ездят на личных автомобилях, которые не зарегистрированы в транспортном департаменте Таиланда как служебные, и забирают туристов, которые бронируют их через российское приложение, предлагая цену почти на 20 процентов дешевле, чем мы», – рассказал президент клуба водителей микроавтобусов Пхукета Прают Тонгмусик.

В сети тайцы жалуются, что властям следует вмешаться и действовать в интересах жителей страны, а не «гостей», пытающихся заработать в Таиланде, пока в РФ бизнес страдает от санкций.

Чтобы урегулировать настроения в обществе, правоохранители, к которым обращаются разъяренные тайцы, начали задерживать и штрафовать россиян, которые открывают нелегальный бизнес или иным образом нарушают законы страны.

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