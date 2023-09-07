Столтенберг: Из «второй армии в мире» ВСУ сделали «вторую армию в Украине» 1 7.09.2023, 20:29

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Йенс Столтенберг

Генcек НАТО ответил скептикам, которые считают наступление ВСУ «слишком медленным».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил скептикам, которые считают наступление ВСУ «слишком медленным», что военные решения принимаются не в Брюсселе, а на фронте. Об этом он сказал в выступлении перед депутатами Европарламента, сообщает Euronews.

Столтенберг заявил, что военные решения должны приниматься не в Брюсселе (где расположены штаб-квартиры НАТО и ЕС), а украинскими командирами, которые сражаются «на земле», и призвал критиков уважать результаты, которые показывает ВСУ.

«Нам стоит помнить, с чего все начиналось: если раньше российская армия считалась второй по силе в мире, то теперь она стала второй по силе в Украине. И это весьма впечатляет», – сказал генсек НАТО.

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