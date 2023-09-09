Доброволец «Янки»: Хочу приехать в свободную Беларусь или освобождать ее 9.09.2023, 9:39

Белорусский боец рассказал о вариантах окончания войны.

Белорусский доброволец Игорь «Янки» Янков в интервью украинскому каналу «Фабрика новостей» рассказал о войне в Украине и о том, что может быть после ее окончания.

— Полтора года войны показали огромное единство и силу украинского народа, желание стоять за свое до последней капли крови. Поражает меня то, как русские солдаты стреляют просто по мирным гражданам, по инфраструктуре с обычными гражданскими людьми, которые не сражаются с военными.

Игорь признался, что не считает себя профессиональным военным и рассказал, почему решил воевать.

— Не могу назвать себя профессиональным военным, я просто доброволец, который впитывает военные знания. Решение о том, что буду воевать принял еще до полномасштабного вторжения.

В 2020 году я приехал в Украину из-за событий в Беларуси, спасаясь от преследования. Спустя полгода поползли слухи, что российские войска будут наступать. В тот момент я принял решение, если будет война, буду воевать.

Понял, что не вижу больше смысла куда-то бежать, потому что враг остается и он один — и для Украины, и для Беларуси, да и для многих других стран, которым навредила Россия, — сказал «Янки».

Боец говорит, что не готов сдаваться в плен:

— Если это не будет какое-то отключение моего сознания, а будет, например, какое-то окружение и я буду понимать, что впереди плен либо смерть, то выберу смерть.

«Янки» немногословен, отвечая на вопросы о послевоенном времени. Он не верит, что война закончится быстро.

— В политику я идти не собираюсь, мне это не интересно. Но чтобы что-то стало возможным в Беларуси, мы должны победить здесь врага. При этом надо понимать, что Россия — это не миллион человек, не два и не три. Это враг, с огромным человеческим ресурсом и вооружением.

После поражения России в войне не исключено, что влияние России на Беларусь ослабнет. Но не забывайте, что в Беларуси сидит такой же диктатор, который тоже просто так власть не отдаст.

Кем я вижу себя после войны? Дожить бы до этого! Я понимаю, что дойти до конца войны — это огромная удача, поэтому не рассуждаю на эту тему.

Думаю, что война будет идти еще долго. Но после я хотел бы иметь возможность приехать в свободную Беларусь или освобождать Беларусь. Такой вариант меня тоже устраивает, — отметил беларусский доброволец.

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