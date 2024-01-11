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«Спасал Путина от старости, но что-то пошло не так»

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  • 11.01.2024, 12:15
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«Спасал Путина от старости, но что-то пошло не так»
Владимир Хавинсон

Что известно о геронтологе главы Кремля, умершем «раньше срока».

Российский ученый Владимир Хавинсон, которого называли «личным геронтологом Путина», умер 5 января в Санкт-Петербурге на 78-м году жизни. Он обещал, что нынешний президент РФ доживет как минимум до 2037 года, да и сам он, исходя из его учения, планировал жить до ста лет.

О кончине Хавинсона сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев в соцсетях. Он назвал его «блестящим ученым» и написал, что открытие Хавинсоном пептидных регуляторов «помогло сохранить здоровье» ликвидаторам катастрофы на ЧАЭС и «112 млн человек по всему миру».

Как пишут росСМИ, геронтолог был известен своими исследованиями в области старения и продления жизни, зарегистрировал 13 лекарственных препаратов и 64 вида БАД на основе пептидов. Одна из его книг носит название «Что мешает нам жить до 100 лет?».

Хавинсон был академиком РАН и основателем (1992) питерского Института биорегуляции и геронтологии, темой старения занимался с 1970 года.

В январе 2017 года он получил от главы Кремля орден Дружбы, после чего его и стали называть «личным геронтологом Путина». После награждения Хавинсон заявил, что его разработки позволили РФ стать мировым лидером «в разработке средств замедляющих старение».

А за день до награждения в интервью «Фонтанке» он оценил состояние здоровья Путина, дав ему «минимум еще 20 лет».

«Учитывая его прошлое (то, что он мастер спорта), правильный образ жизни, военное воспитание, соблюдение диеты, насколько я знаю, и занятия физкультурой, – его потенциал очень высок. Он образец. Потенциал нашего президента блестящий. Это десятки лет. 20 лет минимум», – говорил Хавинсон.

При этом исполнительный директор Института биорегуляции и геронтологии Ольга Михайлова сказала росСМИ что Хавинсон «никогда не работал» с президентом РФ.

«Это дурацкая «утка», появившаяся из-за некорректной компиляции разных фраз Владимира Хавинсона. Прочитав ее, все сделали неправильные выводы», – сказала она

После награждения «Дождь» сообщил о контрактах Института биорегуляции и геронтологии с минспорта РФ и федеральным медико-биологическим агентством. По данным «СПАРК-Интерфакс», их общая сумма составила более 10 млн рублей (около 4 млн грн).

Журналист «Дождя» Павел Лобков поставил под сомнение эффективность препаратов Хавинсона, сравнив их с гомеопатическими средствами.

По данным росСМИ, в последнее время Путина в поездках постоянно сопровождает группа врачей. Российский диктатор уделяет повышенное внимание здоровью и интересуется возможностями омоложения, в частности принимает пантовые ванны (с экстрактом рогов пятнистого оленя), выяснили журналисты.

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