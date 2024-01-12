Применяли подлодки и управляемые бомбы: новые подробности об ударе по хуситам в Йемене 1 12.01.2024, 9:06

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Фото: Getty Images

США и Великобритания раскрыли детали.

Вооруженные Силы Великобритании и США нанесли по хуситам удары при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. Поддержали это решение правительства Дании, Германии, Новой Зеландии и Южной Кореи

Подробности этой атаки собраны в материале РБК-Украина.

Подготовка удара

В ноябре начались атаки йеменских хуситов на гражданские суда в Красном море.

Премьер Великобритании Риши Сунак обсудил в ходе специального совещания и одобрил нанесение авиаударов по позициям хуситов в Йемене.

«Премьер-министр заявил, что Великобритания продолжит принимать меры для защиты свободы судоходства и защиты жизней на море», - сообщили в парламенте.

Министр обороны Великобритании выложил видео, на котором видно вылет одного из четырех «Тайфунов» нанесших высокоточные удары по двум военным объектам хуситов вместе с силами США.

Four @RoyalAirForce Typhoons have conducted precision strikes on two Houthi military targets alongside US forces.



The threat to innocent lives and global trade has become so great that this action was not only necessary, it was our duty to protect vessels & freedom of navigation pic.twitter.com/tbN7ncJYpF — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) January 12, 2024

Также подготовку к удару выложил и ЦЕНТКОМ США.

On Jan. 11 at 2:30 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces, in coordination with the United Kingdom, and support from Australia, Canada, the Netherlands, and Bahrain conducted joint strikes on Houthi targets to degrade their capability to continue their illegal and… pic.twitter.com/bR8biMolSx — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 12, 2024

Нанесение удара

Удары наносились сразу по нескольким городам с применением морского и авиационного вооружения.

Соединенные Штаты и Британия нанесли серию авиаударов по центрам хранения вооружения и базам для обучения хуситов в Йемене.

В сети появилось видео пожара после нанесения удара по хуситам.

Детали от Минобороны Великобритании

В ночь на 12 января четыре самолета Typhoon FGR4 использовали управляемые бомбы Paveway IV для нанесения ударов по Йемену. Об этом сообщили в Минобороны Великобритании.

Сообщается, что самолеты взлетали при поддержке танкера-дозаправщика «Вояджер». Таким образом были нанесены удары по двум объектам боевиков. Одним из них была площадка в Бани на северо-западе Йемена, которая использовалась хуситами для запуска разведывательных и ударных дронов.

Вторым местом, как сообщили в ведомстве, стал аэродром в Абсе. Разведка показала, что он использовался для запуска как крылатых ракет, так и беспилотников над Красным морем.

«При планировании ударов особое внимание уделялось минимизации любых рисков для гражданского населения, и любые такие риски были дополнительно смягчены решением о нанесении ударов в ночное время. Подробные результаты ударов оцениваются, но первые признаки свидетельствуют о том, что способность хуситов угрожать торговому судоходству подорвана», — сообщили в Минобороны Британии.

Международная реакция

Восемь стран, поддержавших решение Великобритании и США выпустили совместное заявление.

«Взрывы были осуществлены в соответствии с неотъемлемым правом на индивидуальную и коллективную самооборону, в соответствии с Уставом ООН», - написано в заявлении.

Премьер Великобритании Риши Сунак отметил, что хуситы угрожали британским и другим судам и нарушали торговлю. Из-за этого выросла цена на сырьевые товары.

«Королевские ВВС нанесли точечные удары по военным объектам, используемым повстанцами-хуситами в Йемене. В последние месяцы они осуществили серию опасных и дестабилизирующих нападений на коммерческое судоходство в Красном море, угрожая британским и другим международным судам, что вызвало серьезные нарушения жизненно важного торгового маршрута и привело к росту цен на сырьевые товары».

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что удары в Йемене были нанесены по ракетным объектам и радарам хуситов.

«Сегодняшние удары были нанесены по объектам, связанным с беспилотными летательными аппаратами хуситов, баллистическими и крылатыми ракетами, а также береговыми радарами и средствами воздушного наблюдения», - заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Президент США Джо Байден сказал, что эти удары по хуситам - ответ на их беспрецедентные атаки на международные морские суда в Красном море, включая применение противокорабельных баллистических ракет.

«Эти атаки поставили под угрозу персонал США, гражданских моряков и наших партнеров, поставили под угрозу торговлю и свободу судоходства. Более 50 стран пострадали от 27 атак на международное коммерческое судоходство, экипажи из более 20 стран подвергались угрозам или были взяты в заложники во время актов пиратства», - сказал Байден.

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