Российские самолеты А-50 и Ил-22 над Азовским морем сбиты «дружественным огнем»?14
- 15.01.2024, 9:51
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Об этом сообщают Z-пропагандисты.
Украинские военные, возможно, сбили над акваторией Азовского моря российский самолет и подбили ИЛ-22 14 января.
Российские паблики и военные эксперты косвенно подтвердили и инцидент с Ил-22, сообщив, что самолет приземлился, но на борту есть пострадавшие.
Выдвигаются предположения о «дружественном огне» российской ПВО, прикрывающей Крымский мост.
Гибель А-50 косвенно подтвердил российский Telegram-канал fighterbomber.