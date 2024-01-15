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Российские самолеты А-50 и Ил-22 над Азовским морем сбиты «дружественным огнем»?

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  • 15.01.2024, 9:51
  • 14,542
Российские самолеты А-50 и Ил-22 над Азовским морем сбиты «дружественным огнем»?

Об этом сообщают Z-пропагандисты.

Украинские военные, возможно, сбили над акваторией Азовского моря российский самолет и подбили ИЛ-22 14 января.

Российские паблики и военные эксперты косвенно подтвердили и инцидент с Ил-22, сообщив, что самолет приземлился, но на борту есть пострадавшие.

Выдвигаются предположения о «дружественном огне» российской ПВО, прикрывающей Крымский мост.

Гибель А-50 косвенно подтвердил российский Telegram-канал fighterbomber.

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