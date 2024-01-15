Украинский летчик рассказал, какой российский миф был развеян после сбития А-50 2 15.01.2024, 14:40

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Алексей Мельник

ВСУ уничтожили «штучный товар».

14 января СМИ сообщили, что украинские военные сбили над Азовским морем российский самолет А-50 и подбили воздушный командный пункт ИЛ-22.

Чем могли быть атакованы эти самолеты? Об этом сайт Charter97.org поговорил с содиректором программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, первым помощником министра обороны Украины (2005–2008), украинским летчиком и военным экспертом Алексеем Мельником:

— Пока есть две версии. Первая — их могли сбить с помощью системы Patriot, то есть повторить засаду, которую уже как минимум дважды успешно проводили Воздушные силы Украины. Вторая версия — «дружественный огонь».

— Как бы вы оценили вероятность версии с «дружественным огнем»?

— Он абсолютно вероятен, потому что такие случаи фиксировались неоднократно. К сожалению, это реалии войны. Есть случаи (они, может, не были в публичной плоскости), когда то же самое происходило и с нашими самолетами. В условиях войны это, скажем так, достаточно типичная ситуация. Это не только российско-украинская война, такие случаи были во многих конфликтах, выражение «friendly fire» не просто так придумано.

В данной ситуации важно обратить внимание на тот аспект, что самолет А-50 имеет настолько мощную систему РЭБ, настолько мощные локаторы, что вероятность его поражения либо огнем противника, либо дружественным должна равняться нулю. По крайней мере, об этом заявляли разработчики. Этот случай продемонстрировал, что все эти заявления о его неуязвимости оказались просто сказками, независимо от того, был он сбит украинской ракетой или российской.

— Насколько это серьезная потеря для российской авиации?

— Это серьезная потеря, потому что хоть это и не последний самолет, но это штучный товар. По разной информации у России около десятка этих самолетов, наши Воздушные силы говорили, что шесть А-50 и еще три А-50У, по аббревиатуре это какой-то усовершенствованный. Таких самолетов немного, плюс цена его около 300 миллионов долларов, плюс экипаж. Если я не ошибаюсь, то на борту более 20 подготовленных специалистов, которые должны быть слажены. Это такой достаточно серьезный урон для России.

Что касается ИЛ-22, то это тоже не первый случай. В Сирии таким же образом был сбит воздушный пункт управления местных войск. Самолет был сбит сирийскими системами ПВО после атаки израильских ВВС. С высокой степень вероятности можно утверждать, что там сидели российские специалисты и так называемые советники. То есть это не первый случай.

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