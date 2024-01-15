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Песков прокомментировал сбитие двух российских самолетов

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  • 15.01.2024, 15:45
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Песков прокомментировал сбитие двух российских самолетов

Журналисты спросили, действительно ли ВСУ уничтожили А-50 и Ил-22.

В Кремле утверждают, что якобы ничего не знают об уничтожении двух стратегических самолетов военной связи и радиоразведки силами украинской ПВО над Азовским морем. Такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Так, на вопрос журналистов, действительно украинская противовоздушная оборона поразила самолет радиолокационной разведки А-50 и самолет-ретранслятор Ил-22 армии России, Песков заявил, что такой информации у него нет.

«Потом, все-таки это тема, которая касается хода специальной военной операции», – добавил он и порекомендовал уточнять эту информацию в Министерстве обороны РФ

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