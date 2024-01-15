Песков прокомментировал сбитие двух российских самолетов 3 15.01.2024, 15:45

11,074

Журналисты спросили, действительно ли ВСУ уничтожили А-50 и Ил-22.

В Кремле утверждают, что якобы ничего не знают об уничтожении двух стратегических самолетов военной связи и радиоразведки силами украинской ПВО над Азовским морем. Такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Так, на вопрос журналистов, действительно украинская противовоздушная оборона поразила самолет радиолокационной разведки А-50 и самолет-ретранслятор Ил-22 армии России, Песков заявил, что такой информации у него нет.

«Потом, все-таки это тема, которая касается хода специальной военной операции», – добавил он и порекомендовал уточнять эту информацию в Министерстве обороны РФ

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».