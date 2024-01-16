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Три варианта: чем ВСУ сбили уникальные российские самолеты А-50 и Ил-22

  • 16.01.2024, 11:54
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Три варианта: чем ВСУ сбили уникальные российские самолеты А-50 и Ил-22

Озвучен главный вывод.

Силы обороны Украины сбили разведывательный самолет А-50 ВС РФ и серьезно повредили воздушный командный пункт Ил-22М. Чем могли быть сбиты эти самолеты, и как эти прекрасные события смогут повлиять на развитие боевых действий?

Об этом «Апострофу» рассказал военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник:

— А-50 – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76). Он предназначен для того, чтобы следить за небом, а также за целями на земле и на море. Также он может помогать сопровождать ракеты Х-101 и Х-55. Мы должны понимать, что 90% боевых действий – это линия боестолкновения. И поэтому главное в уничтожении и повреждении этих российских самолетов – это моральная составляющая.

Дело в том, что таких самолетов россияне строить больше не могут. Самолетов А-50 было девять единиц. Три из них не летают, один на ремонте - был поврежден еще в 2022 году в Беларуси. Боеспособных всего пять... было, теперь четыре. Воздушных командных пунктов Ил-22М было пять, но два или три тоже уже были сбиты.

Россия претендует на звание «второй державы в мире», но не может больше строить подобную технику. И это, конечно, прекрасно, что их сбили. Еще один плюс – это минус 330 миллионов долларов за каждый самолет. Как говорится, мелочь, но приятно. Опять же, погиб экипаж (это я насчет А-50). Это опытные летчики, у которых была серьезная подготовка. И не только пилоты, но еще и специалисты, которые обслуживают непосредственно разведывательную аппаратуру.

Самое главное, на мой взгляд – украинцы продемонстрировали, что у них есть такое вооружение, которое способно настигать и уничтожать подобные цели. Если брать точку исчезновения самолетов с радаров, удар был нанесен на расстоянии 130 километров. Никто сейчас точно не знает, что произошло. Но даже если это какая-то улучшенная версия ракеты MIM-104 Patriot (задекларированная дальность – 120 километров), плюс 20 километров минимум должна быть буферная зона, то уже вырисовывается очень позитивный вариант. То есть дальность – минимум 150 километров.

Возможно, это какая-то самая современная версия Patriot. Почему нет? Возможно. Второй вариант – французско-итальянский зенитно-ракетный комплекс SAMP/T, дальность которого – 300 километров. Тоже – почему нет? Тоже возможно. Ну и третья версия, которая может казаться фантастической, она маловероятна, но целиком возможна – это F-16. Но хочу подчеркнуть – это только одна из версий. Третья. А то уже некоторые СМИ начали восторженно писать – «Ура-ура, у нас наконец-то заработали F-16». Но это только может быть. А может и не быть.

Но в любом случае, и первый, и второй самолет были уничтожены и повреждены одним и тем же видом современного зенитно-ракетного вооружения. И главный вывод – Россия больше не может защищать свою серьезную и очень дорогую авиационную технику.

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