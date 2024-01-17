Что можно и нельзя делать в Крещенский сочельник 2 17.01.2024, 23:24

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Крещенский сочельник отмечают православные верующие 18 января.

В Беларуси православные верующие 18 января 2024 года празднуют Крещенский сочельник.

Крещенский сочельник, 18 января 2024, история

Слово сочельник означает особую постную кашу, которая получили название сочиво, или кутья. Как правило, еще готовят или сладкой, когда добавляют сухофрукты и мед. Также готовят и с грибной заправкой. Кроме того, 18 января завершались рождественские святки, пишет КП.

Крещенский сочельник, 18 января 2024, традиции

По традиции, православные в день сочельника держали строгий пост. Обязательным было посещение церковной службы. После нее на территории храма освещали воду. Согласно традициям, воду в кранах также считали свято 18 января. Кроме того, некоторые, как в сочельник, так и на праздник Крещения, окунались в прорубь с ледяной водой, чтобы быть здоровыми на протяжении года, однако это является необязательным. Пищу старались не употреблять до появления первой звезды. Разрешалось есть только постную кашу – кутью.

Крещенский сочельник, 18 января 2024, что нельзя делать

Не следует топтать выпавший снег. Согласно приметам, он считается целебным 18 января. Нельзя ругаться и провоцировать ссоры, так как с близкими не удастся наладить отношения на протяжении трех месяцев. Не стоит на сочельник ставить на стол четное число блюд. Запрещено проводить мероприятия, а также венчаться. Давать деньги в долг также не рекомендуется. Считается, что на протяжении года будут финансовые трудности.

Крещенский сочельник, 18 января 2024, что можно делать

Принято проводить генеральную уборку. Кроме того, в сочельник соблюдают строгий пост и, по возможности, не употребляют пищу до появления первой звезды. Всей семьей вечером обязательно шли в храмы на службу. После нее в церкви начинали освящать воду, которую набирали и приносили домой. Согласно приметам, святая вода не портится. Также время сочельника является идеальным для гаданий. А еще всегда загадывали желания 18 января.

Крещенский сочельник, 18 января 2024, народные приметы

Согласно приметам, какой будет погода на Крещенский сочельник, такой она окажется и на Масленицу. На богатый урожай указывают снег и метель. В том случае, если ветер дует с южной стороны, то летом будет много гроз.

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