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Беспилотники ударили по Петербургскому нефтяному терминалу

  • 18.01.2024, 9:08
  • 3,790
Беспилотники ударили по Петербургскому нефтяному терминалу

Стали известны подробности первой с начала войны атаки дронов на Ленинградскую область РФ.

В ходе первой с начала полномасштабной войны атаки БПЛА на Ленинградскую область РФ, о которой 18 января отчитались в российском Миноброны, беспилотник упал и взорвался на территории нефтегазовой компании «Петербургский нефтяной терминал».

Об этом сообщают источники ASTRA.

Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Петербургский нефтяной терминал начал работу в 1996 году на месте Нефтеналивного района Ленинградского порта.

Это крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе (пропускная способность — 12,5 млн т в год), а также крупнейшая стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург.

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