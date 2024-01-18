Беспилотники впервые с начала войны атаковали Петербург: новые подробности 1 18.01.2024, 10:04

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Поражен крупнейший нефтеналивной терминал.

Ленинградскую область. Взрыв слышали жители Петербурга

В ночь на 18 января средства ПВО «перехватили» над Ленинградской областью беспилотник самолетного типа, который пытался «совершить террористическую атаку по объектам на территории России», — сообщило Минобороны РФ.

Больше никаких подробностей военное ведомство не привело. В том числе оно не уточнило район, в котором удалось перехватить дрон.

По данным телеграм-канала Shot, беспилотник нес на себе 3 кг взрывчатки и пытался атаковать нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Обломки дрона были обнаружены на территории АО «Петербургский нефтеналивной терминал», также они могли упасть в Финский залив.

Инфраструктура порта не получила повреждений, никто не пострадал.

Жители домов на намывных территориях Васильевского острова слышали громкий звук, похожий на взрыв, примерно в 1:30 ночи, пишет «Фонтанка». В это же время, по данным Минобороны, системы ПВО сбили беспилотник. В частности, о хлопке в соцсетях сообщали проживающие на бульваре Головина, на улице Вадима Шефнера и на Вилькицком бульваре.

Кроме этого, как рассказали «Фонтанке» пассажиры, в аэропорту Пулково, который находится на юго-западной окраине Петербурга, ночью была задержка рейсов. Пассажирам сообщили о введении плана «Ковер», который предполагает закрытие неба над аэропортом в случае появления в нем неопознанного материального объекта.

До этого сообщений от Минобороны о перехвате дронов над Ленинградской областью с начала войны в Украине не поступало.

Также в ночь на 18 января силы ПВО отразили атаку беспилотника в Подольском городском округе, отметило военное ведомство РФ. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, дрон держал курс на Москву. В результате падения его обломков разрушений и пострадавших нет, уточнил Собянин.

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