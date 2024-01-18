«Это основной человек, которого Лукашенко должен опасаться» 18.01.2024, 14:28

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Генерал-майор СБУ рассказал, кто может готовить заговор против диктатора.

Мог ли Лукашенко быть завербован? Есть ли в окружении Лукашенко агенты Кремля? Кто может готовить заговор против диктатора? Является ли КГБ филиалом ФСБ РФ?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с экс-замглавы Службы безопасности Украины, генерал-майором в запасе Виктором Ягуном:

— Уже много лет на территории Минска находится целое управление Федеральной службы безопасности РФ. Раньше их было около 36 человек, не исключаю, что сейчас цифра больше. В Минске они выполняют несколько своих задач. Например, обеспечивают официального представителя ФСБ России в Беларуси и координируют действия с КГБ Беларуси. Возможно, о некоторых операциях они даже не ставят в известность белорусские спецслужбы.

— Примечательно, что глава ФСБ Бортников иногда прилетает в Минск и встречается с Лукашенко. Сходу сложно назвать примеры, когда глава государства встречается с шефом спецслужб другой страны. Что это могут быть за встречи.

— Трудно сказать. Бортников — это человек, который не первый год входит в ближайший круг людей, принимающих решения в РФ, иногда даже самостоятельно. Их не так много: это Путин, Патрушев, Бортников, был Иванов. Все это бывшие КГБисты, которые начинали и служили вместе в Ленинградском управлении КГБ СССР. Вот сейчас они и проявляются.

Бортников может решать задачи, о которых иногда Путин не может лично сказать. Он может приехать и лично передать послание тому же Лукашенко.

— Год назад в Сети появился фото документа, из которого следует, что Лукашенко якобы мог быть завербован КГБ СССР. Мог ли Лукашенко прийти к власти в Беларуси как российский агент?

— Не думаю, что он пришел к власти как российский агент. То, что он был завербован, не исключается. У нас в Украине тоже очень много известных людей было завербовано. Одни сказали, другие промолчали, а третьи думали, что их обойдет.

Подчеркну, что в 90-ые годы при Ельцине роль спецслужб была не настолько серьезной. В долгую они не играли. Но они могли где-то ему сказать, мол, «Григорьевич, вы же понимаете, что ничего не пропадает». Шантажировать его такой бумажкой, конечно, ерунда. Не думаю, что он бы испугался.

Российские спецслужбы начали активно работать только с приходом туда Путина и компании друзей, которых он привлек. Серьезно играть они стали уже с 2000-ых годов, когда он стал президентом РФ.

— Много ли в окружении Лукашенко людей, которые могут быть российскими агентами? Какого ранга это могут быть фигуры?

— Думаю, что да, много. В первую очередь надо обратить внимание на так называемого государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича. На мой взгляд, это основной человек, которого надо опасаться самому Лукашенко. Он никакого отношения к Беларуси ни ментально, ни как-то еще не имеет.

Думаю, что россияне на него могут поставить, Вольфович — это один из тех, кто может в свое время перехватить власть Лукашенко. Я давно за ним наблюдаю. Он серьезный такой чувачок. Его биография говорит о том, что Россия может его вести.

Кого они там еще имеют — тяжело сказать. Я бы и по оппозиции прошелся. Там есть свои нюансы. Много вопросов к некоторым кандидатам 2020-го года.

— Насколько сегодня Лукашенко может управлять государством или, учитывая инфильтрацию его окружения агентами Кремля, он потерял всякую субъектность?

— Лукашенко еще ведет свою самостоятельную работу. Он долгое время при власти и очень много людей ему обязаны. Многие силовики за него могут вписаться.

Другое дело, что так называемый второй эшелон, учитывая возраст этого человека, понимает, что Лукашенко будет просто ненужен России, в какой-то момент все изменится.

Для Лукашенко могут придумать, например, должность свадебного генерала. Уведут, может быть, по той же самой схеме, как разбирались с Назарбаевым. И здоровье вроде как у него не очень.

Поэтому эшелон нужно готовить к возможным пертурбациям, поэтому не исключаю, что такое возможно в случае турбулентных моментов.

Что касается физического устранения — это невыгодно Кремлю. Его «выбрыки» нейтрализуются. Если же Лукашенко пойдет на сотрудничество с Западом, пойдет на условия, отпустить оппозицию, провести выборы и прекратить репрессии, тогда Кремль может задуматься над его устранением.

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