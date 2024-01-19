Банки Китая отказались принимать доллары от компаний из России 19.01.2024, 11:27

А некоторые вообще разорвали любые отношения с организациями из РФ.

Китайские банки отказались проводить любые платежи в долларах с компаниями из России, а некоторые прекратили корреспондентские отношения с российскими кредитными организациями, рассказал «Известиям» источник на отечественном банковском рынке.

Это произошло после того, как США 22 декабря ужесточили контроль за соблюдением ограничений против России и пригрозили иностранным банкам вторичными санкциями за нарушение ограничительных мер.

Отказ китайских банков проводить платежи в долларах подтвердил член генерального совета «Деловой России», гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. При этом, по его словам, трансакции в юанях пока идут свободно.

До угроз США вторичными санкциями российские компании могли отправлять в Китай платежи в долларах из крупных отечественных банков, через SWIFT и за счет корреспондентских отношений, говорит коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.

Китайские кредитные организации опасаются попасть под ограничения, а все платежи в долларах осуществляются через корреспондентские счета в американских банках и легко отслеживаются, поэтому они спешат свернуть такие операции, объяснил источник из бизнес-сообщества.

В связи с этим банки Китая заинтересованы в расчетах в национальных валютах, отметил начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что госбанки Китая решили усилить контроль за операциями с Россией. По их словам, банки собираются прекратить обслуживание компаний, внесенных в санкционные списки, и перестанут предоставлять финансовые услуги российскому оборонно-промышленному комплексу вне зависимости от того, в какой валюте и в какой юрисдикции проходят трансакции.

«Китайские банки не отказались от работы с Россией. Наша компания регулярно платит в юанях за продукцию в Китае. Пока особых проблем нет. Однако все финорганизации сейчас начали проводить дополнительный комплаенс», — подтвердил Алексей Порошин из «Первой Группы».

По его словам, сотни партнеров в Китае уже сообщили о намерении ужесточить контроль. Это касается полной проверки пакета документов по контрактам и надзора за тем, чтобы лица из санкционного списка не были причастны к платежам. Также китайские госкомпании попросили отправлять оплату от третьих лиц, не связанных с Россией, добавил Порошин.

Более жесткие ограничения в отношении России ввели банки и другой «дружественной» страны — Турции. Почти все работающие с российскими компаниями турецкий банки блокируют платежи, в том числе в лирах и рублях, и закрывают корсчета «коллегам» из РФ. На текущий момент единственная организация, через которую еще можно отправить деньги в Турцию, — это Райффайзенбанк, отметил Разумовский.

Проблемы возникли вскоре после того, как Турцию посетил госсектерарь США Энтони Блинкен. В ходе своего визита он обсудил с главой турецкого МИДа Хаканом Фиданом «санкции и экспортный контроль», а также возможные попытки их обхода.