Роман Свитан: Лукашенко получит хороший удар дубиной по голове от НАТО 3 19.01.2024, 14:33

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Роман Свитан

Россия уже начала гибридную войну с Альянсом.

На следующей неделе НАТО проведет крупнейшие за 30 лет учения «Стойкий защитник». Маневры пройдут и на границе с Калининградской областью и Беларусью. В учениях примут участие 90 тысяч военнослужащих из всех стран блока, а также Швеции.

Какой сигнал НАТО посылают Путину и Лукашенко? Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником Вооруженных сил Украины, летчиком-инструктором Романом Свитаном:

— В этих учениях основная легенда (специально зашифрованное действие, по которому отрабатываются учения) — это попытка прорыва российско-белорусскими войсками из Беларуси в Калининград по так называемому Сувалкскому коридору.

Это гипотетическое название. Коридора как такового не существует, это просто линия границы между странами Балтии и Польши длинною в около 100 км. Специально для разработки маневров страны НАТО приняли эту концепцию и уже более 10 лет Альянс ее использует.

Ведь одно дело — виртуальная игра, а другое — выход на выполнение боевой задачи. Как раз 100 км общей границы между Литвой и Польшей и будут использоваться под такое действие.

Это нормальные стандартные учения, которые очень важны для единения армий. Ведь пока еще единой армии у Европы нет. Все армии разрозненные, каждая находится либо в своем государстве, либо в кластере. Например, в странах Балтии в основном немецкая армия.

Такие учения дают возможность уже непосредственно на предполагаемом театре военных действий отработать некоторые приемы. Очень важно это делать, и делать каждый год. Важно соединение европейских армий для того, чтобы они могли управляться одним центром.

— НАТО готовятся к конфликту с Российской Федерацией в ближайшие 20 лет. Такое заявление сделал председатель военного комитета блока адмирал Роб Бауэр. Что скажете о его прогнозе?

— Во-первых, гибридная война с НАТО уже идет. Десятки тысяч российских «эмигрантов» — потенциальная угроза для Европы и захода врага в Европу. Мы видим, чем это заканчивается на примере Венгрии, Словакии, Балкан и стран Балтии.

Гибридно Россия уже напала на НАТО. Если считать, что где-то с 2022-го года россияне массово побежали в Европу под видом побега от мобилизации, то где-то к 2032-ому году они «раскачают глотку» в каком-то из мест. Это может быть Финляндия, Эстония, Молдова, а оттуда — на Балканы.

Подключить военную машину россияне смогут, когда увидят внутренний подъем в какой-то из стран. Они туда подключаться с помощью зеленых человечков-грушников, либо придут какие-то частные армии. Это могут быть десятки тысяч человек с техникой, самолетами и так далее.

Вот таким гибридным путем россияне могут пойти в течение не 20-ти, а 10-ти лет. Путин сейчас в марте перепишет «Путина на Путина», у него впереди будет 12 лет (два президентских срока по 6 лет) на эти действия.

Больше скажу, это будет где-то за пару лет до его следующего «переписывания» в 2030-ом году. Где-то в 2027-2028 году начнется экспансия в страны Европы, если мы тут, в Украине, ему хвост не прищемим, чтобы он никуда не захотел соваться.

— Учения на границе с Беларусью — сигнал Лукашенко?

— Это не сигнал, а хороший удар дубиной по голове Лукашенко. Тем более, что лукашенковские наблюдатели будут это все однозначно видеть, отслеживать. Средства связи, контроля, внутренние «глаза» у КГБ Беларуси есть и в Польши, и в Литве.

Они все увидят и нарисуют Лукашенко, как быстро будет уничтожен его режим, если у него будут какие-то дурные мысли. Это для него знак, чтобы отказаться от участия в каких-то действиях против натовских стран.

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