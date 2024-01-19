Financial Times: Россия планирует новое большое наступление на Киев 19.01.2024, 15:50

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Названы сроки.

Российская Федерация может планировать новое крупномасштабное наступление на Украину уже этим летом.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителей украинских силовых структур.

По данным анонимных источников, целью россиян будет полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, собеседники издания не исключают, что россияне могут еще раз попытаться оккупировать Харьков или Киев.

Журналисты также подчеркнули, ссылаясь на данные американской разведки, что конечная цель резидента России Владимира Путина — завоевать Украину и подчинить ее народ — остается неизменной.

Как отмечают авторы статьи, в последние месяцы Россия получила помощь от КНДР в виде артиллерийских снарядов и ракет, а также нарастила производства оружия и боеприпасов, в частности благодаря китайским чипам.

При этом научный сотрудник Украинского национального института стратегических исследований Николай Белесков указал на то, что на данный момент ни Россия, ни Украина не способны создать и использовать численное превосходство.

«Очевидно, что обеим сторонам сложно задействовать, обучать и поддерживать вооруженные силы», — отметил аналитик.

Тем временем в США считают, что Силы обороны Украины могут продолжать искать слабые места в российской обороне, чтобы использовать их, когда появится такая возможность. Кроме того, Киев может продолжить воздушные атаки на большие расстояния с использованием ракет и беспилотников по Черноморскому флоту РФ и аэродромам в Крыму.