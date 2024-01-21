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Важнее диеты и спорта: врачи назвали главный залог долголетия

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  • 21.01.2024, 16:57
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Важнее диеты и спорта: врачи назвали главный залог долголетия

Десятилетия исследований привели к неожиданному результату.

Дожить до 100 - цель, к которой стремятся многие люди, хотя не все на самом деле готовы к десятилетиям старческой немощи. Но преодолеть этот возрастной рубеж, сохранив достаточный запас сил и ясности ума на самом деле возможно, если соблюдать определенные правила. 

Издание Parade пообщалось с двумя специалистами в сфере гериатрической медицины – доктором Ардеширом Хашми, возглавляющим Центр гериатрической медицины клиники города Кливленд в штате Огайо, и доктором Скоттом Кайзером, который руководит Центром гериатрического когнитивного здоровья Тихоокеанского института неврологии в Санта-Монике, Калифорния.

Оба они убеждены, что именно образ жизни оказывает наибольшее влияние на способность человека дожить до 100 лет. И как ни странно, на первое место они ставят не диету или физические упражнения, а психологическое состояние человека.

«Десятилетия исследований, которые наблюдали за людьми на протяжении всей их жизни, показали, что позитивные отношения являются наиболее сильным фактором, повышающим шансы на более здоровую, счастливую и долгую жизнь», — говорит доктор Кайзер.

Поэтому, если вы хотите дожить до 100 лет, вы никогда не должны забывать о силе позитивных отношений и не должны изолироваться от остальных людей. 

В 2023 году как раз появились исследования, показывающие риски социальной изоляции для здоровья человека. Одно исследование показало, что у людей, которые не общались с друзьями и семьей, вероятность преждевременной смерти была на 39% выше. Другое большое исследование из более чем 2,2 миллиона участников показало, что социальная изоляция увеличивает риск смертности от всех причин. 

Как объяснил доктор Кайзер, социальная изоляция и одиночество могут иметь волновой эффект.

«Растет количество доказательств того, что социальная изоляция и одиночество увеличивают риск высокого кровяного давления, сердечных заболеваний и инсультов, ослабления иммунной системы, тревоги, депрессии, снижения когнитивных функций, болезни Альцгеймера и смерти», — говорит он.

Но также медики призывают не забывать и о более очевидных вещах, влияющих на долголетие. В частности они упомянули следующие важные правила:

1 Не курите, ведь табак провоцирует широкий спектр заболеваний, которые увеличивают риск преждевременной смерти.

2 Ведите активный образ жизни, ведь недостаток мышечной массы несет в себе много рисков – от вероятности упасть и что-то себе сломать до развития хронических болезней вроде диабета 2 типа.

3 Поддерживайте умственную активность. 

4 Потребляйте здоровую пищу, в частности сведите к минимуму потребление продуктов с высоким содержанием жира и сахара.

5 Оставайтесь на позитиве, ведь исследование связывают позитивное мышление с долголетием.

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